Među žrtvama suludog zločina u Daruvaru je i mladi njegovatelj: Uopće nije trebao raditi, mijenjao je kolegicu

Stravičan zločin u domu za starije i nemoćne u Daruvaru glavna je tema u Hrvatskoj početkom ovoga tjedna. Podsjetimo, 51-godišnji Krešimir Pahoki iz Donjeg Daruvara ubio je šestero ljudi, među ostalima i svoju majku koja je bila štićenica tog doma. Iz sata u sat cure novi detalji nevjerojatnog čina nekadašnjeg hrvatskog branitelja.

Mojportal otkriva da je nakon dolaska u dvorište doma Vianey u Mažuranićevoj ulici Pahoki najprije razgovarao s vlasnicom doma Anom Ivandekić, a potom je ubio svoju majku i njegovatelja Damira Fijalu. Fijala uopće u ponedjeljak nije trebao raditi, već je mijenjao kolegicu koja je na godišnjem odmoru.

- Krenuo je ravno hodnikom i pucao iz Colta. Imao je osam metaka i sve ih je ispucao u ljude koji su se našli ispred njega. Ubio je tri starice na licu mjesta, a jedna je kasnije preminula u bolnici u Virovitici. Zet od vlasnice i jedna medicinska sestra zavukli su se prvo pod krevet, a kada su počeli bježati kroz prozor, pogodio je i njega. Krvi je bilo po plafonu, zidovima, pravi pokolj. Prestrašno - prenosi izjavu jednog Daruvarčanina Mojportal.

FOTO Jedan od najcrnijih dana u povijesti Daruvara: Šokantne slike obišle su Hrvatsku i svijet

Već je poznato, nakon masakra Pahoki je hladno otišao u obližnji kafić "Daruvarac", stavio pištolj na stol i rekao konobarici da je ubio osam ljudi. Ona je gostima rekla da odu iz kafića i pozvala policiju. Mogla se, možda, dogoditi i još veća tragedija da nije bilo te njene reakcije. Pahoki je ubrzo uhićen.

Otkriveno je i to da je Pahokija zvala vlasnica doma i rekla mu da nije platio račun za majku, a trebao ga je platiti još početkom mjeseca.

- To mu nikako nije sjelo jer je vjerojatno već potrošio mirovinu na alkohol. Svaki dan je sjedio pred tom trgovinom u Donjem Daruvaru i pio. Svi su znali da ima pištolj i da ga drži pod jastukom i nitko ništa nije poduzeo. Čuo sam da je i prodavačici u trgovini stavio pištolj u usta. No, ne znam je li ona to prijavila policiji. Evo, čuli ste kako je tog svog poznanika prije mjesec dana izudarao pivskom bocom po glavi. Čovjek je završio u bolnici s teškim ozljedama. Eto, takav je bio - ispričao je sugovornik za Mojportal.