U požarima u Los Angelesu najmanje 11 poginulih i 13 nestalih: Vatrogasci pozivaju stanovnike da čuvaju vodu

Brojni požari koji već pet dana bjesne u Los Angelesu, a u kojima je najmanje 11 ljudi poginulo a 13 nestalo, proširili su se u subotu i na područja koja su do sada bila pošteđena. Veliki dijelovi drugog najvećeg grada u Sjedinjenim Državama su devastirani: više od 12.000 zgrada je uništeno, a više od 15.000 hektara je nestalo u dimu. "Podsjetilo me to na ratnu scenu, s bombardiranjem", rekao je predsjednik Joe Biden.

Unatoč golemom trudu vatrogasaca, zbog napredovanja požara izdane su nove naredbe za evakuaciju na istočnom dijelu sektora Pacific Palisades, u zoni gdje se nalazi Getty Center. Izgrađen dijelom iz kamena koji je otporan na vatru, slavni muzej čuva oko 125.000 umjetničkih djela.

Suočeni sa sve više pljački u područjima pogođenim katastrofom ili evakuiranim područjima, vlasti su u petak proglasile strogi policijski sat, koji je na snazi ​​između 18 i 6 ujutro, u područjima Pacific Palisades i Altadena, koja su najviše razorena. Vjetrovi koji su počeli slabiti u petak ponovno bi mogli ojačati od subote, prognoza je Federalne agencije za odgovor na prirodne katastrofe.

Demokratski guverner Kalifornije Gavin Newsom pozvao je u petak na "sveobuhvatnu neovisnu reviziju" gradskih vodovodnih usluga. Opisao je kao "duboko uznemirujuće" nedostatak opskrbe vodom i gubitak tlaka u vatrogasnim hidrantima u ranim fazama požara, što je pomoglo njihovom širenju, inzistirajući u otvorenom pismu na potrebi za "odgovorima".

Glavni požar, među njih pet koji su još uvijek aktivni, spalio je više od 8000 hektara na obali na području Malibua i u mondenoj četvrti Pacific Palisades. Među onima koji su ostali bez domova je i glumac Mel Gibson čija je kuća u Malibuu uništena. Princ Harry i njegova supruga Meghan Markle koji žive u Kaliforniji došli su utješiti žrtve u četvrti Pasadena.

Diljem kalifornijskog velegrada, ovisno o primljenim naredbama, evakuacije se broje u stotinama tisuća. Angažirani su i vojnici, a deseci ljudi su uhićeni. Iako je prerano da bi se znao uzrok požara, kritike su usmjerene na pripremu i reakciju vlasti. Zapovjednica vatrogasaca Kristin Crowley izjavila je za KTTV, podružnicu Fox Newsa, da "još uvijek nemaju dovoljno osoblja, resursa i sredstava". Dužnosnici pozivaju stanovnike Kalifornije da čuvaju vodu budući da su neki rezervoari koji opskrbljuju vatrogasne hidrante ispražnjeni u borbi protiv požara.

Požari bi mogli biti najskuplji u povijesti: AccuWeather procjenjuje ukupnu štetu i gubitke između 135 i 150 milijardi dolara. Predsjednik Joe Biden rekao je da "puno demagoga" pokušava profitirati od dezinformacija oko katastrofe, ali nije nikoga poimence spomenuo. Izabrani republikanski predsjednik Donald Trump na svojoj mreži Truth Social napisao je da Kaliforniji nedostaje vode zbog demokratske politike zaštite okoliša koja bi preusmjeravala kišnicu kako bi zaštitila "beskorisne ribe".

Vrući, suhi vjetrovi Santa Ane koji trenutno pušu klasično su obilježje kalifornijskih jeseni i zima. Ali ovoga su puta dosegli intenzitet kakav nije viđen od 2011. godine, kažu meteorolozi. Znanstvenici redovito upozoravaju da klimatske promjene povećavaju učestalost ekstremnih vremenskih događaja.

