U ovom mjestu Primorcu nije otišao niti jedan glas. Bez glasova ostao i u jednoj državi EU-a

Zoran Milanović u drugom krugu predsjedničkih izbora pobijedio je u svim županijama, osvojivši u nekim županijama i više od 80 posto podrške. To su uglavnom sjeverne županije poput Krapinsko-zagorske gdje imao 81 posto podrške, kao i Varaždinske gdje je imao čak 83 posto podrške. U Istri je pak osvojio najveću podršku, i to čak 90 posto glasova svih birača u županiji.

Međutim, postoji i jedno mjesto gdje je Milanović odnio baš sve glasove. U mjestu Civljane u Šibensko-kninskoj županiji gdje je 37 glasača iskoristilo svoje biračko pravo, baš svi otišli su Zoranu Milanoviću. To je mjesto inače poznato i po tome što se tamo nalazi izvor rijeke Cetine, odnosno popularno Veliko vrilo. Još je izrazito malo glasova Primorac osvojio u Grožnjanu U Istri - 6 glasova, dok je u Erveniku osvojio četiri glasa od ukupnih 176.

Velika razlika može se vidjeti i u Borovu, mjestu nekadašnjeg hrvatskog cipelarskog diva, gdje je Milanović osvojio čak 795 glasova nasuprot Primorčevih tek 32. U istoj županiji, Vukovarsko-srijemskoj, Primorac je još doživio težak poraz i u Markušici gdje je dobio tek 10 glasova birača.

Inače, u inozemstvu je Dragan Primorac dobio najveći broj glasova, i to posebice u Bosni i Hercegovini. Međutim, postoji jedna država u kojima također nije dobio niti jedan glas. To je Portugal, gdje je glasovalo 13 glasača, no niti jedan nije poklonio svoj glas Primorcu. U Rumunjskoj i Kini je još dobio po jedan glas.

