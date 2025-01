Pogledajte što je Plenković objavio samo devet minuta nakon prvog rezultata izlaznih anketa

Dok se u stožerima Zorana Milanovića i Dragana Primorca čekala objava prvih rezultata izlaznih anketa predsjedničkih izbora, premijer Andrej Plenković tvita o sankcijama Rusiji. Naime, šef HDZ-a, stranke koja stoji iza Primorca na ovim izborima, na X-u je u 19.09 sati, znači devet minuta nakon objave anketa pustio status o američkim sankcijama ruskoj naftnoj kompaniji Gazpromnjeft.

US sanctions against Russian energy companies are yet another indication of the many negative consequences of Russian aggression against #Ukraine. Gazprom Neft, which owns 50% of NIS, has also been sanctioned, raising the question of how the entire situation will affect 🇭🇷 JANAF.