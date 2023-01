U Hrvatskoj nekretnine dva puta skuplje od prosjeka EU

Danska, Švedska, Finska, Rumunjska, Italija i Njemačka su države članice EU u kojima je u trećem kvartalu prošle godine došlo do pada cijena nekretnina, i to od 3,8 do 0,4 posto u odnosu na prethodno tromjesečje. S druge strane zemlje kao što su Cipar, Bugarska i Austrija, u kojima su nekretnine poskupjele više od četiri posto, ali i Hrvatska, s povećanjem od 2,8 posto, zabilježile su snažan rast cijena nekretnina i tijekom ljetnih mjeseci, odnosno od srpnja do kraja rujna, u odnosu na prethodno tromjesečje, navodi Eurostat.

Kad je riječ o Hrvatskoj, dinamika povećanja cijena nekretnina ipak je bila nešto niža, no na godišnjoj razini cijene nekretnina skočile su 14,8 posto. To je dva puta više od prosječnog poskupljenja u EU (7,4 posto).

