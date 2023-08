U Čabru više nema policijske postaje: Policajci preraspoređeni, mnogi odlaze raditi u Sloveniju

U Čabru, gradu u Gorskom kotaru na čijem su području četiri nekadašnja granična prijelaza prema Sloveniji, nema više policijske postaje. Odnosno, postaja je pretvorena u ispostavu Policijske postaje Delnice, u koju su preraspoređeni i policajci pa im je sada radno mjesto u Delnicama, umjesto u Čabru. No, Delnice su udaljene oko 50 kilometara od Čabra.

– Predaleko je, ne isplati se, radije idem raditi u Sloveniju, u kojoj i u lošijim poduzećima dobijem 200, 300 eura veću plaću – kaže jedan naš sugovornik. Drugi ističu da nije uobičajeno ni prikladno da jedan grad nema policijsku postaju, pogotovo jer se i druge državne službe izmještaju iz Čabra u Delnice. K tome, kroz ovaj kraj do prije nekih tri godine prolazila je migrantska ruta. Zbog odlazaka dojam je da je sada na području Čabra bitno manje policajaca nego prije.

U MUP-u tvrde da se spajanjem PP-a Čabar i PP-a Delnice u jednu policijsku postaju povećao broj policijskih službenika koji obavljaju policijske poslove na terenu. Odnosno, dio rukovodećih radnih mjesta pretvorio se u operativna radna mjesta, što zasigurno pridonosi poboljšanju stanja sigurnosti. U ispostavi Čabar građanima se i dalje pružaju sve administrativne usluge policije (izrada raznih dokumenta).

Kažu i da se dojam manje policajaca možda stvorio i zbog ukidanja graničnih prijelaza pa se policajci koji su ondje svako jutro odlazili na posao – više ne vide. Policijski službenici koji su radili na graničnim prijelazima bivšeg PP-a Čabar raspoređeni su na poslove "kompenzacijskih mjera", mobilni timovi policijskih službenika raspoređuju se na najugroženija mjesta i na mjesta gdje će biti najučinkovitiji.

– Zahvaljujući našim naporima zadržana je barem ispostava Policijske postaje Delnice. Dosta djelatnika napustilo je MUP, ne samo s područja PP-a Delnice i ispostave Čabar već i iz Policijske postaje Vrbovsko, no ključni razlog za to su, koliko informacije dolaze do nas, primarno preniske plaće – kažu u Sindikatu policije. Ističu kako ih žalosti da zbog preniskih plaća sve veći broj njihovih kolega s tih graničnih prostora daje otkaz te odlazi raditi u Sloveniju, koja im je blizu, a nudi im veće plaće, slobodne noći, vikende i praznike te općenito manje stresa.

Uz navedeno, neki doista odlaze i zbog toga što ne žele putovati na novo radno mjesto, pogotovo u teškim zimskim uvjetima, a dio odlazi jer su raspoređeni na druga radna mjesta. Antonio Dražović, gradonačelnik grada Čabra, razočaran je odlukom. "U Čabru je samo ispostava PP-a Delnice, smanjen je broj policajaca na području grada, ali ne možemo dobiti službenu informaciju MUP-a. Umjesto težnji ka decentralizaciji i oživljavanju ruralnih područja, politika naše Vlade je centralizacija i narušavanje kvalitete života na periferiji što na kraju doprinosi iseljavanju mladih iz ruralnih područja. Zakon o brdsko-planinskom području samo je mrtvo slovo na papiru pa ispada da su Gorani za Vladu RH građani drugog reda ", kaže Dražović.

