Večeras padala tuča, snijeg i kiša, a pravo vremensko iznenađenje tek slijedi

Sitna tuča padala je večeras u Zagorju, a pogodila je i međimursko područje. Kasnije je jaka tuča pala i u Zagrebu te je zabijelila ulice. S druge strane, na istoku Hrvatske padao je snijeg sa kišom. Jedna čitateljica javila nam je da je i u Požegi padala tuča.

Kako piše zagorje.com, tuča je bila poprilično sitna s obzirom na to da su kuglice bile veličine 2 do 3 milimetra, no građani su javili da su na nekim područjima kugle teda bile veličine oraha.

Tuča je padala u Krapinskim Toplicama, Podgori Krapinskoj, Svetom Križu Začretju, Zlatar Bistrici, Zaboku, Krapini, Konjščini, Turnišču, Desiniću, Pregradi, Oroslavju, Loboru, ali i Bednji.

– Dobrih 5 minuta padala je samo čisti led veličine oraha, katastrofa. Nikada do sada viđeno da je grmljavina i tuča u prvom mjesecu – rekao je jedan muškarac iz Bednje.

U Osijeku pak pada snijeg s kišom.

No, već sutra će biti toplije. Vrijeme će biti oblačno, ali i dalje razmjerno toplo. Mjestimice oborina, većinom kiša, no u gorju pa i u nekim nizinama može kratkotrajno biti susnježice ili snijega. Puhat će umjeren zapadnjak i sjeverozapadnjak, u gorju i jugozapadnjak, koji će ujutro biti jak. Jutarnja temperatura zraka od -2 do 3, na Jadranu između 5 i 10, a najviša dnevna uglavnom od 9 do 14 °C, u gorju i na istoku unutrašnjosti malo niža, stoji u prognozi Državnog hidrometeorološkog zavoda.

Iako se poprilično toplo vrijeme očekuje i sutra, prave proljetne temperature bit će tek za vikend. Naime, živa na termometru u središnjoj Hrvatskoj penjat će se u subotu do 15 stupnjeva Celzijevih, a tako vrijeme nastavit će se i početkom idućega tjedna, ako je suditi prema sedmodnevnoj prognozi DHMZ-a.

Istok Hrvatske bit će još i topliji budući da se u Osijeku i Slavonskom Brodu najavljuje temperatura od čak 17 stupnjeva Celzijevih.

Nekoliko stupnjeva niža bit će temperatura u Dalmaciji, ali s 14 stupnjeva Celzijevih i dalje će biti vrlo toplo za ovaj dio godine.