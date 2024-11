Trump kreće birati svoj tim, čestitaju mu svjetski čelnici, oglasio se i Biden: 'Harris je bila izvrstan partner'

Dan nakon što je Donald Trump odnio uvjerljivu pobjedu na 60. američkim izborima, i pobijedio potpredsjednicu Kamalu Harris, reakcije iz svijeta i SAD-a i dalje ne jenjavaju. Dok je Trump svoj pobjednički govor dao još jučer pa poručio Amerikancima kako ''dolazi zlatno doba SAD-a'', Kamala Harris obratila se tek tijekom večeri. Predsjednik Joe Biden bio je razgovarao s Trupom i pozvao ga u Bijelu kuću, a kasnije je bilo izdano i priopćenje. Oko 17 sati očekuje se i njegovo obraćanje.

- Ono što je Amerika danas vidjela bila je Kamala Harris koju poznajem i kojoj se duboko divim. Bila je izvrstan partner i javni službenik pun integriteta, hrabrosti i karaktera. Pod izvanrednim okolnostima, pojačala se i vodila povijesnu kampanju koja je utjelovila ono što je moguće kada se vodi snažnim moralnim kompasom i jasnom vizijom za naciju koja je slobodnija, pravednija i puna više mogućnosti za sve Amerikance. Kao što sam već rekao, odabir Kamale bila je prva odluka koju sam donio kada sam postao kandidat za predsjednika 2020. Bila je to najbolja odluka koju sam donio. Njezina priča predstavlja najbolje od američke priče. I kao što je danas jasno rekla, ne sumnjam da će nastaviti pisati tu priču. Nastavit će borbu sa svrhom, odlučnošću i radošću. Ona će i dalje biti prvakinja za sve Amerikance. Iznad svega, ona će nastaviti biti vođa na koju će se naša djeca ugledati u naraštajima koji dolaze dok bude stavljala svoj pečat na budućnost Amerike - poručio je Biden.

Inače, Donaldu Trumpu čestitao je i bivši američki predsjednik Barack Obama na pobjedi na predsjedničkim izborima. "Očito je da ovo nije ishod kojem smo se nadali, uzimajući u obzir duboko neslaganje s republikancima u cijelom nizu pitanja", napisao je Obama u priopćenju zajedno sa suprugom Michelle.

"No, živjeti u demokraciji znači prihvatiti da naša stajališta neće uvijek pobijediti i biti spremni prihvatiti miran prijenos vlasti", dodao je. Po njegovim riječima, SAD je posljednjih godina prošao kroz puno toga, od pandemije do inflacije. "No, napredak od nas traži da u dobroj vjeri pružimo ruku čak i ljudima s kojima se duboko ne slažemo. Zbog toga smo došli ovako daleko i zbog toga ćemo nastaviti graditi zemlju koja je poštenija, jednakija i slobodnija", istaknuo je Obama. U završnoj fazi kampanje, Obama je snažno podržavao Kamalu Harris i kritizirao Donalda Trumpa.

Kina je pak objavila da poštuje rezultate američkih izbora i čestitala je Donaldu Trumpu na pobjedi, a službeni list pozvao je na "pragmatični" pristup kinesko-američkim odnosima kako bi se međusobne razlike rješavale na ispravan način. Trump, republikanac, koji je najavio da će uvesti carine na kinesku robu, u utorak je ponovno osvojio Bijelu kuću uvjerljivoj pobijedivši demokratkinju Kamalu Harris.

"Poštujemo izbor američkog naroda i čestitamo gospodinu Trumpu na izboru za predsjednika", priopćilo je kineko ministarstvo vanjskih poslova. Državi list China Daily objavio je da bi drugi Trumpov mandat mogao označiti "novi početak kinesko-američkih odnosa ako se pružena šansa ne propusti". Nova bi američka administracija mogla osnažiti dijalog i komunikaciju s Kinom o različitim stajalištima "od pitanja Tajvana do trgovine i Južnokineskog mora", navodi list.

"Pragmatični pristup bilateralnim odnosima je ključan za navigiranje kroz složenost globalnih izazova". Ispravno vođenje kinesko-američkih odnosa, koje list naziva najvažnijima na svijetu, "ne služi samo interesima dviju zemalja, nego će unijeti veću izvjesnost i stabilnost u cijeli svijet", piše China Daily.

Donald Trump počet će birati tko će biti dio njegovog kabineta u "nadolazećim danima i tjednima", rekao je tim koji vodi njegovu tranziciju u Bijelu kuću. U izjavi, supredsjedatelji Linda McMahon i Howard Lutnick kažu da će Trumpu predstaviti "široku lepezu stručnjaka iz kojih može odabrati svoj tim". Kažu da će odabrati osoblje koje provodi politike koje "život Amerikanaca čine pristupačnim, sigurnim i sigurnim".

