Drama na letu prema popularnom turističkom odredištu: Izvadio nož i izbo putnike, a onda se dogodio obrat

Muškarac je oteo mali zrakoplov u srednjoameričkoj državi Belize i izbo dva putnika i pilota prije nego što ga je ustrijelio i ubio jedan od izbodenih putnika, izjavili su dužnosnici. Zrakoplov tvrtke Tropic Air putovao je iz Corozala prema popularnom turističkom odredištu San Pedro s 14 putnika i dva člana posade kada je otet. Cessna Caravan kružila je nasumičnim smjerovima gotovo dva sata, a pratio ju je policijski helikopter prije nego što je sletjela na zračnu luku u obalnom gradu Ladyvilleu. Vlasti u Belizeu proglasile su izvanredno stanje kada je incident počeo oko 8:30 po lokalnom vremenu, prema izjavi tvrtke Belize Airport Concession Company.

"Suočen s nepojmljivim pritiskom, naš pilot je djelovao s izvanrednom hrabrošću i mirnoćom, vodeći zrakoplov do sigurnog slijetanja," rekao je Maximillian Greif, izvršni direktor zrakoplovne tvrtke, javlja Sky News.

