Tri psa hodaju po smeću i fekalijama, a hrana im je s druge strane žice

Samo dan nakon našeg upita o psima koji su ostavljeni u boksu u dvorištu, a u kući na istoj adresi nitko ne živi, komunalni redar Dugog Sela bio je u nadzoru. Prema onome što je zatekao, zaključuje da su psi koji žive u Šaškovečkoj 8 zbrinuti, u dobrom stanju i uhranjeni.

Kako nam je dojavljeno, zbog čega smo i zatražili odgovore, M. P. (podaci u redakciji) i njegova supruga odselili su se iz kuće i ostavili pse.

– Ovi psi dobro su poznati komunalnom redaru, hodali su bez nadzora po cesti pa su ih onda vlasnici zavezali lancima. Sad su ostavljeni u tom boksu, vlasnik ih dolazi hraniti kad se sjeti, a kako žive možete vidjeti i na fotografijama. Hrana im je u zdjelama izvan boksa, jedu tako da gurnu glavu kroz rešetke, voda je prljava, a prostor u kojem borave pun je smeća i fekalija. I ne misle se oni više tu vraćati, što će biti sa psima tko zna – kažu nam svjedoci (podaci u redakciji) koji tvrde i da vlasnika nikad nisu vidjeli da je ušao u taj boks, a pse ne pušta van i ne izvodi u šetnju. Na fotografijama koje smo dobili uz dojavu vidi se da je prostor pun smeća, hrana je izvan boksa, a u njemu su tri psa.

Od Grada Dugog Sela tražili smo da provjere kako psi žive i jesu li cijepljeni i čipirani. Tražili smo da nam odgovore i što su napravili s obzirom na dosadašnje prijave, jesu li provjeravali što je vlasnik poduzeo nakon intervencija komunalnog redara i jesu li vlasniku izrečene kakve kazne. Zanimalo nas je i jesu li psi kastrirani, s obzirom na informaciju da su u istom prostoru i mužjak i ženke, te kako misle riješiti to što su psi ostavljeni u dvorištu u kojem nikoga nema, a očito je da ništa ne čuvaju ovako zatvoreni u boksu.

Iz Grada odgovaraju da su na navedenoj adresi komunalni redari bili tri puta, 28. veljače, 8. ožujka i 19. lipnja.

– Pri prvom izlasku zatečena su tri psa u dvorištu vezana na lancu, jedan je imao kućicu, dok su dva bila vezana za ogradu i lanac im se omotavao oko raznih predmeta (paleta, tegla sa zemljom, ograda). Sve nepravilnosti su fotografirane. Vlasnik je telefonski upozoren o neprimjerenom načinu držanja pasa, a najavljen je i novi dolazak za tjedan dana. Jednako tako, upozoren je da će biti podnesena prijava Državnom inspektoratu ako ne otkloni nepravilnosti. Pri drugom izlasku na lokaciju komunalni redar zatekao je jednog psa u dvorištu vezanog na lancu zadovoljavajuće dužine s kućicom. Nakon ponovne prijave za zanemarivanje pasa, komunalni redar na teren je izišao 19. lipnja. Utvrđeno je da su svi psi čipirani i cijepljeni. Psi su bili u dobrom stanju, uhranjeni i zbrinuti – piše u odgovoru koji potpisuje Marijan Opačak, referent za protokol i odnose s javnošću Grada Dugog Sela. U istom odgovoru kaže i da je utvrđeno kako se psi nalaze u natkrivenom boksu s prostorijom u kojoj se mogu skloniti od vremenskih nepogoda. Boks je bio čist, bez fekalija, a psi su imali svježu hranu i vodu koju dobivaju svako jutro i večer. Čipove je očitao veterinar Veterinarske stanice Dugo Selo, a ustanovljeno je da je vlasnik pasa supruga gospodina M. P. U boksu su se nalazile dvije ženke i jedan mužjak, a kako je mužjak kastriran nije moguće ni razmnožavanje.

– Komunalni redari, kao što je navedeno, redovito kontroliraju svoje naloge i postupaju prema uočenim nepravilnostima. Iako vlasnik trenutno ne živi na toj adresi zbog preuređenja kuće, više puta dnevno odlazi na navedenu lokaciju kako bi se brinuo o psima – kaže M. Opačak, a uz odgovor poslao je i fotografije pasa i boksa.

Hrana s druge stgrane žice Foto: Privatni album

I dok iz Grada kažu da vlasnik dolazi više puta dnevno, svjedoci tvrde da to nije istina. Boks je bio pun smeća i fekalija dulje vrijeme, vlasnika u boksu nikad nisu vidjeli, a baš dan nakon našeg upita boks je sređen i vlasnik je uslikan u njemu. I to istog dana kad je bio i komunalni redar, a uz njega i veterinar koji je očitavao čipove. Tko je autor fotografija ne znamo, ali na njima je zabilježeno da boks baš i nije čist, jedino nema fekalija. Jednako tako, zabilježeno je da psi moraju glavu gurati kroz rešetke da bi došli do zdjelice u kojoj je hrana. Istina, zabilježeno je i da je vlasnik u boksu, a što o svemu misli može se pročitati i iz poruke na njegovoj majici. I nju je baš slučajno odabrao za taj dan?