Udomljeni pas ima društvo dvije kujice koje nisu cijepljene, a ni čipirane

Tko je i kako udomio psa koji je zavezan lancem živio u dvorištu u Dugom Selu u ulici Bože Huzanića 6, a nije bio ni cijepljen ni čipiran? Odgovore smo prije mjesec dana pokušali doznati od Grada Dugog Sela, čiji su komunalni redari zaduženi i ovlašteni za provođenje Zakona o zaštiti životinja u dijelu koji se odnosi upravo na kontrolu čipiranja i uvjete u kojima žive kućni ljubimci. Odgovorili su nam da je utvrđen vlasnik koji nije čipirao psa, zbog čega se protiv njega vodi daljnji postupak. U istom danu, samo sat nakon prvog odgovora, stiglo je i dodatno objašnjenje kako je pas udomljen te da su ga, citiramo: '...komunalci odveli na sva cijepljenja koja je trebao ranije dobiti, čipiran je i odveden udomitelju koji će jako fino i dobro paziti na njega'. I sve to, kažu, platio je bivši vlasnik, odnosno osoba koju su teretili za sve prekršene članke Zakona o zaštiti životinja i Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca.

Na tekst 'Komunalni redari posredovali u udomljavanju nečipiranog psa', u kojem su navedeni svi odgovori Grada, reagirao je gradonačelnik Dugog Sela. Nakon toga došli smo i do novih podataka koji se razlikuju od onoga što je dugoselski gradonačelnik Nenad Panian napisao u reagiranju. Iako gradonačelnik tvrdi da su komunalni redari postupili sukladno Zakonu i gradskoj Odluci, ne postoji usmeni nalog za čipiranje i cijepljenje psa, koje je prema gradonačelnikovim riječima komunalni redar izdao 11. prosinca kad je bio u nadzoru. U svom reagiranju gradonačelnik navodi i da je vlasnik psa, ovaj koji psa nije ni cijepio ni čipirao, 13. prosinca obavijestio komunalno redarstvo da je postupio po izdanom nalogu (valjda onom usmenom, op. a.) te da ih je istovremeno obavijestio i o promjeni vlasnika psa. Kako je u istom nadzoru na istoj adresi bila i veterinarska inspekcija, upitali smo ih što su oni utvrdili i što su napravili.

– Veterinarska inspekcija Državnog inspektorata obavila je inspekcijski nadzor na lokaciji iz upita te je slijedom utvrđenih nesukladnosti, neprovođenja cijepljenja i registracije psa, donijela Rješenje za uklanjanje nesukladnosti, a podnesen je prekršajni nalog nadležnom sudu – odgovaraju iz DIRH-a.

S obzirom na to da se informacije u prvom odgovoru iz Dugog Sela razlikuju od onih iz reagiranja, istraživali smo i kako je zapravo pas udomljen, gdje je i tko ga je i kada čipirao. Pa tako doznajemo da komunalni redari sve znaju, da pas nije ni cijepljen ni čipiran dok nije stigao u dvorište M. K., svog zakonskog vlasnika, a sve je obavljeno upravo u tom dvorištu. Nema prvog ni drugog vlasnika, nema promjene vlasnika, a sve to lako se može provjeriti u Lysacanu, upisniku kućnih ljubimaca. U kojem piše da je upravo M. K. prvi i jedini vlasnik mješanca Maxa, pas je i cijepljen i čipiran 14. prosinca prošle godine, kad je izdana i knjižica. I piše da ima godinu dana. Kako je sve provedeno u Veterinarskoj stanici Dugo Selo, ne znamo otkud gradonačelniku Dugog Sela podaci koje iznosi u reagiranju. U dvorištu vlasnika, jedinog upisanog u Lysacanu, Max živi u ne baš puno boljim uvjetima od onih u kojima je do sada živio. Istina, nije na lancu, može šetati dvorištem, ali i iz njega izići kad poželi. Na fotografijama koje smo dobili spava uz jednu od pomoćnih zgrada, a ima i društvo dvije nekastrirane kujice. Ni one nisu ni cijepljene ni čipirane, znaju to i komunalni redari, a sve je prijavljeno i veterinarskoj inspekciji. Upitali smo ih što su utvrdili u nadzoru kod M. K., a naveli smo i adresu na kojoj živi.

– Veterinarska inspekcija Državnog inspektorata obavila je nadzor kojim je utvrđeno da vlasnik posjeduje dva psa za koje nema propisanu evidenciju o cijepljenju i registraciji. Za navedene nesukladnosti izdano je Rješenje za uklanjanje nesukladnosti i prekršajni nalog nadležnom sudu – kažu iz DIRH-a.

Kako ni Max nije kastriran, pitanje je kako će vlasnik riješiti problem neželjenog potomstva, jer psi žive u dvorištu i bez nadzora i sigurno će ga biti.