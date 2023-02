Treći svjetski rat sve bliže? Američki general objavio kad počinje rat Amerike i Kine

Nadam se da sam u krivu, ali imam osjećaj da ćemo se boriti 2025. godine. Ta rečenica najzvučnija je u dopisu koji je prije desetak dana svojim časnicima poslao američki general Mike Minihan, zapovjednik Zapovjedništva zračne mobilnosti koja broji 110 tisuća vojnika. Time je u dokumentu, namijenjenom za upotrebu unutar vojske, zapravo predvidio da će za dvije godine izbiti rat između Kine i Sjedinjenih Američkih Država zbog Tajvana. Njegov je dopis objavio NBC i dobar dio javnosti se zabrinuo: Znači li to da neminovno slijedi rat između Kine i SAD-a, što bi potencijalno moglo dovesti i do trećeg svjetskog rata? Dopis ovog generala, očito, nije zabrinuo samo Amerikance već i brojne druge ljude u svijetu kojima je izbjegavanje rata između dvije nuklearne sile jedan od ključnih životnih interesa. Pentagon je ubrzo javno rekao da stavovi generala ne predstavljaju i politiku SAD-a. No, sve ratobornija retorika u Washingtonu i Pekingu pokazuje da su odnosi dvije zemlje postali užareni.