Trebamo li oprati banane prije korištenja? Jedna opasnost 'vreba', a kora nije uvijek najbolja zaštita

Trebamo li oprati banane, pitanje je koje si malo tko postavlja, očekivajući da je odgovor uglavnom ne, i to zbog kore koje unutrašnjost čini netaknutom. Međutim, trend s TikToka navodi da bi banane trebalo oprati nakon kupovine i to zbog životinjica koje se nalaze u našoj kuhinji, posebno tijekom ljetnih mjeseci.

Radi se o mušicama koje jaja polažu na koru banana, što može uzrokovati pojavu rojeva u kuhinja. Banane ih posebno privlače jer ih čuvamo izvan hladnjaka, pojasnio je dr.sc. David Lowenstein sa Sveučilišta u Michiganu za SELF Magazine, a prenosi Fenix Magazin. Uz to, problem je što one brzo sazrijevaju i privlače štetočine brže nego druge vrste voća. Na jednu koru ženke mogu položiti i do 500 jaja, a unutrašnjost je sigurna za korištenje isključivo ako kora nije bila oštećena.

Međutim, iako bi pranje banana moglo pomoći, zapravo je najbolji savjet da se banane pojedu prije nego što krenu truliti, ili ih jednostavno treba držati u frižideru. Tu je i redovito održavanje kuhinje čistom koje svakako pomaže da se mušice ne pojavljuju. Ponekad, kad čistoća nije dovoljna, problem može stvoriti i vlaga koja se zna nalaziti u odvodima ili u smočnicama, a gdje se ličinke i stvaraju. Brzo rješenje može biti postavljanje zdjelu s vinom ili jabučnim octom kako bi privukli mušice i očistili zrak u kuhinji.

