Tonči Tadić: U trenutku kad metak postane argument, demokracija je gotova!

-Pucati na predsjedničkog kandidata usred predizborne kampanje na predizbornom skupu je nedopustivo u bilo kojoj zemlji. Ovaj čin treba svatko osuditi, a u prvom redu njegov protukandidat Joe Biden , aktualni predsjednik države. On mora osuditi uporabu oružja u političke svrhe. U trenutku kad metak postane argument, demokracija je gotova! - istaknuo je Večernjakov analitičar, dr. Tonči Tadić , na Večernjem TV, koji je u razgovoru s novinarkom Lanom Kovačević komentirao pokušaj atentata na Donalda Trumpa.

-Do ovog stanja se dolazi kroz polarizaciju političke scene i kroz podjelu na nas i njih, pri čemu smo mi uvijek dobri, pošteni i nekorumpirani, a oni su zli. Kada politička utakmica krene u smjeru da tvoj politički suparSnik postane tvoj smrtni neprijatelj, onda se može očekivati ovakvo što – rekao je Tadić i dodao kako Trump od 206. godine intenzivno radi na polarizaciji političke scene i podjeli na nas i njih.

-Ponavljam, Biden se mora javiti, osuditi taj čin i otkloniti svaku mogućnost, koja se pojavila među republikancima,. Da je ovo naručeno od vodstva Demokratske stranke – naglasio je Tadić koji smatra kako Bidenova reakcija na Twitteru nije dovoljna i do bi morao nastupiti na novinarskoj konferenciji, što je daleko jače. -Mi ovdje ne govorimo o Trumpu i Bidenu već o spašavanju demokracije, određivanju o korištenju oružja u politici. To je ono što je bitno – poručio je Tadić.

Na primjedbu novinarke kako je oružje posvuda neprihvatljivo, a ne samo u politici, a u SAD-u je svima dostupno, dr. Tadić je dodao kako američki Ustav dopušta naoružavanje građana. -To je bilo iz onog vremena kada se 13 kolonija borilo za neovisnost i svatko je mogao i morao uzeti oružje u ruke da bi se obranio od Britanaca ili Indijanaca. A zašto je to i dan-danas u njihovom Ustavu, to treba njih pitati. Kanada i Mexico koji su na istom kontinentu i imali su od prilike isti proces u konsolidiranju nacije nemaju tako liberalan zakon o oružju – rekao je Tadić i napomenuo kako su dva američka predsjednika ubijena u atentatima: Lincoln i Kennedy.

- Nemoguće je prebrojiti sve moguće pokušaje atentata na predsjedničke kandidate ili na ugledne političare. Na žalost, ovo je dio jedne vrlo tužne američke tradicije – rekao je dr. Tadić. Na pitanje na koji će način pokušaj atentata na Trumpa promijeniti dinamiku predsjedničke kampanje, Tadić odgovara kako će je potpuno promijeniti.

-Ne znam koliko to naši gledatelji znaju, ali što se gospodarstva tiče, Amerika nikad nije bolje stajala. Biden dočekuje kraj mandata s nikad nižom inflacijom, nikad većom zaposlenošću i nikad većim gospodarskim rastom. Što se gospodarstva tiče, on stoji fantastično, što je razlog pokušaja dolaska sve većeg broja doseljenika u SAD. Svi ti podaci o dobrom gospodarskom stanju su pali u sjenu, s jedne strane njegovim lošim nastupom na debati s Trumpom, a s druge strane ovim pokušajem atentata na Trumpa. Od ovog trenutka svi pozitivni učinci Bidenovog 4-godišnjeg mandata postaju nebitni. Demokratska stranka u ovom trenutku mora naći način kako kampanju voditi dalje – kaže Tadić i ponavlja kako je važno da se demokrati ograde od tog čina.

Što se tiče Donalda Trumpa, dr. Tadić kaže kako je on u svojoj kampanji govorio malo što će učiniti u gospodarskom smislu, osim što je naglašavao da je gospodarstvo nikad lošije, mada ga burza i zaposlenost demantiraju. -Za Trumpa se zna da stoji iza projekta 2025. po kojem zamišlja dobiti izuzetno široke ovlasti, nešto kao Francisko Franco, ako pobijedi na izborima. Za njega se zna da nije nesklon vrijeđanju političkih protivnika i ocrnjivanju, a na kraju krajeva zna se i činjenica da je poticao napad na Kongres nakon gubitka izbora 2020. godine u čemu su ga podržavale paravojne skupine. Zna se i da uživa veliko povjerenje šefa Ku-Klux-Klana, dakle, govorimo o čovjeku koji je vrlo atipičan za američku politiku. Da je itko u medijima 2016. reagirao na bilo koju njegovu izjavu u kojoj je vrijeđao žene, crnce, hendikepirane osobe, da su mediji reagirali njega danas ne bi bilo – smatra dr. Tadić i dodaje kako su mediji puštali njegove "budalaštine" jer je to doprinosilo čitanosti i tako se stvorila scena na kojoj se sve može.

- Podsjećam i na činjenicu kulta koji se stvorio unutar Republikanske stranke. Republikanci ga od milja nazivaju naš „narančasti Isus Krist“. On se prikazuje kao žrtva za što koristi i sudske procese koji se vode protiv njega, od seksualnog nasilja do utaje poreza. Američki Evangelici su još 2016. lansirali tezu o „Evanđelju blagostanja“, po kojem Trump ima na sebi Božju milost zato jer je bogat, iako je tri puta bankrotirao i na sudu je osuđen radi utaje poreza. Sve to skupa od njega je već do sada stvorio Mesijanski karakter, čovjeka koji se žrtvuje za naciju, vođe koji će ih odvesti u bolju budućnost, a ovaj metak samo potvrđuje taj narativ i homogenizira biračko tijelo unutar Republikanske stranke – govori Tadić koji smatra ako se izbori odviju u Trumpovu korist kako možemo očekivati korjenitu promjenu američke vanjske politike, zamrzavanje američkog angažmana u NATO -u, prisiljavanje Ukrajine da s Rusijom sklopi mir koji bi značio prepuštanje najmanje petine teritorija Rusiji, a ako ne uvođenje sankcija Ukrajini.

-Kao što je svojedobno doveo da raspada kontrole iranskog nuklearnog programa, istupanja iz sporazuma o nadzoru Irana, "pomilovao je" Kim Yong-una i sada Sjeverna Koreja prijeti svima i pomaže Rusiji. Možemo očekivati cijeli niz poteza za koje ćemo se poslije čuditi kako je to moguće. Ne zaboravimo da Jared Kushner, Trumpov zet osobno surađuje s Aleksandrom Vučićem i planira pretvoriti zgradu Generalštaba JNA-a u luksuzni poslovni kompleks. Možemo imati Trump tower usred Beograda – govori Tadić koji je za pitanje o sigurnosnim mjerama i propustima rekao kako je suština ovog problema.

-Kako je moguće da u zemlji u kojoj su svi naoružani i koja je toliko politički polarizirana Tajna služba, koja mora štititi predsjedničkog kandidata, napravi takav propust? Živimo u vremenu kada su dronovi sve prisutni, a lik koji je pucao je pucao s krova. Oni su na početku skupa trebali imati bar tri drona za nadzore krovova. Netko će vrlo ozbiljno odgovarati radi ovoga! To daje vrlo lošu sliku o Tajnoj službi koja je odgovorna predsjedniku, dakle Jou Bidenu. To ide njemu na dušu i on mora reagirati, a Twitter nije dovoljan – zaključio je Tadić.

