Mate Laušić: Opkolili su ga tijelima, ali njegova glava je bila iznad njih. Umjesto da su ga nabili na pod

Mate Laušić, general-pukovnik u mirovini koji je bio prvi šef osiguranja prvog hrvatskog predsjednika Franje Tuđmana, uočava nekoliko propusta na temelju video snimaka pokušaja atentata na bivšeg američkog predsjednika i kandidata za budućeg, Donalda Trumpa.

Prvo, uočava propust američkog sigurnosnog sustava u dubinskom osiguranju lokacije, od makro razine do mikro razine, odnosno sterilizacije objekata iz kojih bi se mogla dogoditi neka ugroza za štićenu osobu, kao što se dogodilo kad je netko s krova obližnje zgrade na Trumpovu skupu u Pensylvaniji u subotu pucao i pogodio Trumpa u glavu. Srećom, metak je samo okrznuo Trumpovo uho, ali Laušić ne okoliša u nazivu toga što se dogodilo: Trump je upucan u glavu. Drugo, uočava propuste u reakciji tima u neposrednom tjelesnom osiguranju Donalda Trumpa, nakon što je pogođen. Treće, Laušić uočava i propust samih štićenih osoba, generalno, koje sve više biraju biti nekooperativni i odbijaju bespogovorno slušati ljude iz sustava sigurnosti. No, krenimo redom.

- Osiguranje čini sustav, od nevidljivog dijela sustava do onoga što građani vide. Ovdje je zakazao upravo sustav, cijeli sustav. Gledajući snimku ovog događaja, vidim da ni s aspekta makro-lokacije ni s aspekta mikro-lokacije nije trebao biti problem osigurati događaj. Osim jednog visokoprizemnog objekta koji je otprilike visok 10-ak metara, uokolo nije bilo drugih točaka koje je trebalo zaposjesti i sterilizirati. Ali, tu je zakazalo dubinsko osiguranje jer je taj objekt trebao biti sigurnosno pregledan, zaposjednut odgovarajućim brojem osoba i steriliziran u sigurnosnom smislu. Moj princip rada je bio da krećem od makro-lokacije prema mikro-lokaciji. Krene se od makro-slike i sve se sterilizira do mikro-točke, gdje osobu štiti neposredno tjelesno osiguranje - komentira Mate Laušić prvi uočeni propust.

>>> VIDEO Evo kako je tekao pokušaj atentata na Trumpa

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Drugo, na snimkama se, kaže, vidi da su tjelohranitelji predugo zadržali Trumpa na mjestu gdje je pogođen. Jedna pripadnica osiguranja, kako se vidi na snimkama, čak se mora baviti svojim sunčanim naočalama - koje skida s očiju, pokušava staviti na čelo i potom zadržava u rukama - sve to dok pokriva štićenu osobu kojoj je metak upravo okrznuo glavu!

- Umjesto da su ga nabili na pod i za desetak sekundi maknuli s mjesta napada, čini se da je on njima izdavao neke zapovjedi. On je dominirao nad njima, umjesto obrnuto. Onaj koji ne računa da nakon primarnog napada može doći i do sekundarnog, taj ne radi dobro. Cilj je što prije maknuti metu. I kod pokušaja atentata na slovačkog premijera Roberta Fica vidjelo se da tim loše postupa kod evakuacije. Ovdje, u slučaju Trumpa, tim ga je opkolio svojim tijelima, ali njegova glava je bila iznad njih. Samim time on je i dalje bio meta - smatra Laušić.

>>> FOTO Trumpov skup prekinut pucnjavom: Krvavog ga micali s pozornice, pogledajte dramatične prizore

Tu dolazi i do trećeg uočenog propusta, a taj se tiče samih štićenih osoba, koje su, ako se može reći tako općenito, sve manje kooperativne s tjelohraniteljima koji ih štite. - Imam jednu rečenicu, koja možda nije lijepa za čuti, nije lijepa za uši štićenih osoba i onih koji pretendiraju postati štićene osobe. A to je rečenica da su u ratu predsjednici legalan cilj, zato jer su zapovjednici oružanih snaga zemalja u sukobu, ali da su u miru oni legitiman cilj iz perspektive sustava koji mora uvijek imati na najvišoj razini mjeres sigurnosti i zaštite tih osoba od napada. Bez obzira jesu li takve osobe na protokolarnom događaju ili na privatnom druženju, zaštita mora biti na najvišoj razini jer se štiti funkcija - kaže Laušić.

Na kraju, Mate Laušić još opisuje kako je izgledala američka predsjednička govornica kad je predsjednik George W. Bush na kraju svog drugog mandata 2008. boravio u službenom posjetu Hrvatskoj i držao govor na Markovu trgu u Zagrebu. Trump jučer nije govorio za takvom govornicom, jer nije formalno predsjednik, samo bivši i možda budući predsjednik SAD-a.

VEZANI ČLANCI:

Ali ta govornica, koja je doletjela u Zagreb 2008. zajedno s predsjedničkom limuzinom i drugim stvarima koje sustav sigurnosti šalje kao prethodnicu gdje god američki predsjednik putuje, bila je praktički kao privremeni mini-bunker za slučaj napada. Šef predsjednikova osiguranja ima u ruci tipku za slučaj panike i ako stisne tu tipku predsjedniku se, dok govori za govornicom, upali mala crvena lampica, koja mu signalizira da se hitno sagne i sakrije iza govornice. Koja, sudeći po onome što Laušić kaže da je vidio, očito može izdržati napade bolje nego obična govornica, pa zato Laušić i kaže da je to “mini-bunker”.

>>> VIDEO Incident na skupu: Začuli se pucnjevi, Trump se primio za uho i pao