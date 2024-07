Hrvatski balistički stručnjak: Sa 150 metara nemoguće je da se radi o fingiranju atentata na Trumpa

Ako je Donald Trump u subotu bio meta dvadesetogodišnjeg Thomasa Matthew Crooksa, onda je imao jako puno sreće. Ako ga je u uho pogodio i zalutali metak, opet je sreća odigrala veliku ulogu. Oko pucnjave u kojoj je ispaljeno nekoliko hitaca zasad je previše 'ako', pa vještak za balistiku Dubravko Gvozdanović, i sam praktični strijelac te takmičar u gađanju u nekoliko disciplina, ističe da je trenutno nemoguće razlučiti je li se radilo o nesupjelom atentatu na bivšeg američkog predsjednika ili nasumičnoj pucnjavi sa ciljem sijanja straha i panike.

- U svim ozbiljnim analizima prvo se mora postaviti tko i što dobiva nekim činom, a tko i što gubi. Zasad je premalo odgovora, ne znamo radi li se o činu usamljenika i što ga je vodilo, stoji li iza pucnjave organizirana skupina i s kojim motivima. Nije isključeno da je to zaluđenog mladog čovjeka, kakvih je danas u Americi na stotine, kojeg nisu vodili neki osobni probici, nego razočaranje i ogorčenje. No, u jedno možemo biti sigurni.

Ukoliko je hitac zaista upućen sa 150 do 200 metara, nije moguće, ili, bolje rečeno, potpuno je nevjerojatno da bi se radilo o fingiranju atentata koji bi Trumpa gađao u uho, kako bi ga samo ozlijedio, a ne ubio. Takav je hitac isuviše kompleksan, praktički nestvaran, rezerviran za jeftine akcijske filmove. Osim udaljenosti, u obzir treba uzeti i da meta nije statična i nemoguće je da netko s te udaljenosti cilja uho, bez moguće posljedice da se osobu usmrti - jasan je Gvozdanović, koji nema dileme ni oko toga da je korišteno oružje moglo biti ubojito za Donalda Trumpa.

Prema izvještajima američkih medija, pored ubijenog napadača pronađena je najpopularnija poluautomatska puška koja se može naći na američkom tržištu, iz obitelji AR-15. Najčešće streljivo za tu pušku je standardni 223 Remington. - Riječ je o civilnom kalibru, no on je dimenzijama ekvivalentan standardnom vojnom kalibru NATO-a 5,56 X 45. Radi se o izuzetno snažnom i ubojitom metku koji na 150 do 200 metara može ubiti čovjeka ako ga pogoditi u vitalni dio tijela - kaže Gvozdanović.

