UŽIVO Zaiskrilo među kandidatima za Zadar: Erlić: I vi ste bili u stranci... A Kapovića trpite...; Žuvela: Vidite li njega negdje u blizini?

Sve od osamostaljenja Hrvatske, Zadrom suvereno vlada HDZ. Grad je, tako, i protekle četiri godine vodio HDZ-ov gradonačelnik Branko Dukić, no situacija u Gradskom vijeću se od 2021. godine prilično zakomplicirala – HDZ-ov klub ostao je, doduše, najbrojniji, no sami ni izbliza nisu mogli sastaviti većinu pa je gradonačelnik Branko Dukić za najvažnije odluke morao balansirati i tražiti pomoć "oporbene većine".

Na izborima pred nama, Dukić se nije kandidirao za novi mandat. Umjesto njega, HDZ Zadranima nudi donedavnog ministra fondova EU Šimu Erlića, a glavni izazivači će mu, po svim dostupnim analizama i anketama, biti SDP-ov Daniel Radeta i nezavisni Ivica Žuvela. Na koga bi se mogli osloniti u Gradskom vijeću i što Zadranima nude za naredne četiri godine, upitali smo ovu trojicu kandidata na sučeljavanju u Večernjem TV -u.

Gospodine Erliću, HDZ je na vlasti u Zadru gotovo tri desetljeća. Donosi li Vaša kandidatura za gradonačelnika nastavak iste politike ili promjenu?

Erlić: Jasno smo komunicirali da novo vrijeme donosi novu viziju razvoja, i upravo smo se tako postavili u ovoj kampanji. Zadranima želimo ponuditi ono najbolje. Smatramo da su podjele koje su obilježile protekle četiri godine unazadile grad, i zato smatramo da s afirmativnom i konstruktivnom politikom treba krenuti naprijed. Upravo zato smo sastavili listu s kandidatima koji nisu svi članovi HDZ-a – kako bismo pokazali spremnost na prihvaćanje različitosti i ponudili Zadru što kvalitetniji razvoj.

– Posljednje četiri godine bio sam državni tajnik, a zatim i ministar. Iz tih sam pozicija radio najbolje što sam mogao za svoj grad. Sada je pred nama novi trenutak. Želim unijeti novu energiju, prvi put sam kandidat za gradonačelnika, s osvježenom listom i novim ljudima, kako bi Zadar konačno krenuo naprijed.

Gospodine Radeta, SDP u Zadru nikako da dođe na zelenu granu. Što je uzrok zazora Zadrana od vaše stranke?

Radeta: Ne bih se u potpunosti složio s tom tezom. Kada sam 2019. godine preuzeo gradsku organizaciju SDP-a u Zadru, krenule su i određene promjene. Od 2021. godine HDZ više nema većinu u Gradskom vijeću, a od tada stvari idu nabolje. Nakon što su izgubili većinu u predstavničkom tijelu, cilj nam je da izgube i izvršnu vlast.

Ne bavimo se agresivnim politikama, ovdje smo zbog promjena. Građanima smo donijeli aplikaciju za transparentan proračun, uspjeli smo zaustaviti devastaciju grada i potaknuli gradnju novih elitnih stanova. To je samo početak – s tom politikom nastavljamo i nakon ovih izbora.

Gospodine Žuvela, na prošlim izborima za županiju dobili ste najviše glasova. Što ste napravili za županiju kako bi vas građani sada izabrali za gradonačelnika Zadra?

Žuvela: Ja nisam pobornik političkog cirkusa – politiku shvaćam konstruktivno. Nije bilo sjednice na kojoj nisam nešto predložio. Ove priče koje sada iznosi gospodin Erlić već smo čuli. To je ista priča, samo s drugom listom.

Erlić: Mislim da smo ovim izborima pristupili pošteno i ponudili nešto novo. Što se tiče nezavisnih lista, osobito one koju spominje gospodin Žuvela – koliko ja znam, nisu baš tako nezavisne. On je predstavnik liste koju koordinira gospodin Kapović, a dobro znamo kakvu politiku on zastupa. To su ta “nova lica” koja dolaze pod krinkom nezavisnosti.

Žuvela: Je li vi ovdje negdje vidite gospodina Kapovića u studiju?

Radeta: Poznato je da HDZ teško podnosi nove liste. A i ovdje imamo kandidata koji se predstavlja kao novo lice, a već šest godina je predsjednik HDZ-a u Zadru. Godine 2021. sastavljao je listu za Gradsko vijeće – listu koja nije progovorila ni jednom u četiri godine. Dakle, Šime iza sebe ima već jedne izgubljene izbore.

Erlić: Upravo se protiv takve politike destrukcije i napadanja želimo suprotstaviti. Ona Zadru ne donosi ništa dobro. Gospodin Radeta je četiri godine bio gradski vijećnik – i to u razdoblju kad HDZ nije imao većinu. Bio je dio većine koja se nije mogla dogovoriti ni oko najosnovnijih stvari. To je obrazac političke neodgovornosti koji koči razvoj grada.

Žuvela: Sad govorite o uključivosti? A gdje je ona bila zadnjih 35 godina?

Gospodine Radeta, kako vi vidite buduću većinu u Gradskom vijeću?

Radeta: Gradsko vijeće je funkcioniralo odlično – imali smo stabilnu većinu i donosili ključne odluke. To je uspjeh oporbene većine. Oni koji danas govore o podjelama zapravo su njihovi simboli. Ne mogu se predstavljati kao nova lica kad donose isključivo destrukciju. Na ovim izborima ključno je glasati za izvršnu vlast, a smatram da upravo ja imam najviše iskustva. Za razliku od njih dvojice, koji nisu sudjelovali u radu Gradskog vijeća, ja mogu okupiti cijeli oporbeni blok i donijeti stvarne promjene.