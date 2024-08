Tisuće studenata ostalo bez smještaja u domovima, u cvatu ilegalna ponuda: 'Cijene i do 1000 eura'

Kako se bliži nova akademska godina, raste potražnja za studentskim smještajem diljem Hrvatske. Studentski domovi objavili su privremene rezultate natječaja za smještaj, pa su oni sretnici koji su dobili mjesto u domu već u procesu pripreme za useljenje. S druge strane, studenti koji nisu uspjeli ostvariti pravo na smještaj mogu podnijeti prigovor ili započeti potragu za alternativnim smještajem. Potražnja za domovima znatno nadmašuje ponudu, što je rezultiralo i ove godine pojavom ilegalne trgovine domskim mjestima.

"U studentskom domu sam od prve godine faksa. Dobio sam Studentski dom Cvjetno naselje, baš su jutros izašli rezultati. Nisam bio ispod crte, negdje sam u sredini," kaže Luka Babić iz Pleternice za Dnevnik.hr. Matea Brkić iz Karlovca dodaje: "Zadnje dvije godine dobivam dom naknadno, kad se spusti bodovna granica, tako da nisam razočarana. Očekujem da će se i ove godine situacija ponoviti."

Vlado Levak, pomoćnik ravnatelja za Sektor studentskog smještaja SCZG-a, ističe da je ove godine pristiglo 9922 molbe za smještaj, dok su kapaciteti ograničeni na 6880 studenata. Slična situacija je i u Splitu, gdje je Marijan Bašić, pomoćnik ravnatelja za razvojne projekte SCST-a, naveo kako je ove godine zaprimljeno rekordnih 2744 prijava, od čega je smještaj dobilo tek 1193 studenta.

Za one koji nisu uspjeli dobiti mjesto u domu, započeo je proces podnošenja prigovora. Međutim, neki su već počeli prodavati svoje mjesto u domu po cijeni od 800 do 1000 eura, unatoč tome što je to ilegalno. "Ja prodajem muško mjesto u Studentskom domu Stjepan Radić. Cijena ovisi o paviljonu i domu, ali obično se kreće između 800 i 1000 eura," rekao je anonimni prodavač za Dnevnik Nove TV.

Kupci ovih mjesta plaćaju jednokratno 1000 eura, uz mjesečnu naknadu za dom. Prodavači, kao što je navedeni primjer, često su bivši stanari koji sada žive drugdje. Iako je prošle godine na gotovo 7000 studenata pronađeno samo devet prekršitelja, iz uprave upozoravaju da se radi o teškom disciplinskom prekršaju koji može rezultirati iseljenjem iz doma za cijelo vrijeme studija. S obzirom na sve izazove, odluka o smještaju postaje sve hitnija kako se nova akademska godina približava.

