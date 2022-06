Sučelili se Puljak i Đogaš. 'Drugi krug izbora u Splitu počinje rezultatom 0:0'

U drugi krug za gradonačelnika Splita ušli su Ivica Puljak i Zoran Đogaš, uzevši da je Puljak u prvom krugu osvojio 48,73% glasova dok je Dođaš dobio 25,67 posto. Dvojica kandidata sučelila su se u RTL-ovoj emisiji.

"Kad pogledamo izlaznost vidimo da oni građani koji su bili za red, javne natječaje i ono za što smo se zalagali i provodili u Splitu oni su u velikoj mjeri izašli. Ja ih pozivam da izađu i za 15 dana da pobjedu učinimo potpunom. Napravili smo neke stvari u 10 mjeseci koje su bile nezamislive, pozivam građane da zamisle što možemo napraviti uz njihovu potpunu podršku u drugom krugu". rekao je Ivica Puljak.

"Rekordno niska izlaznost zapravo pokazuje stanje politike u ovom gradu i do čega je dovela ova vlast u posljednjih 10 mjeseci koja je zapravo zazivala ove izbore čitavo vrijeme umjesto da radi. Građani su tim rekli što misle, 70 posto ljudi ne izađe. Postavljalo se pitanje, gospodin Puljak je sam postavljao pitanje legitimiteta uz tako nisku izlaznost. To je nešto što bi bio problem i meni. Nadam se većoj izlaznosti u drugom krugu gdje će ljudi prepoznati rezultate prvog kruga i siguran sam da ćemo kroz dva tjedna našom kampanjom, nastavkom pozitivne afirmativne, pozitivne i konstruktivne kampanje o rješenjima za probleme Grada i viziji Grada privući ljude da iziđu", rekao je Zoran Đogaš.

Dvojica kandidata kazala su što očekuju od drugog kruga.

"Ovaj krug počinje 0-0. Nema prenošenja bodova i toga trebaju biti svi svjesni. Svjestan sam ja, a svjestan je i kolega Puljak. Dakle, govorimo o tome da utakmica počinje ispočetka. Nema nikakve predaje, ja sam uvjeren da će biti drugačije", kazao je Đogaš.

"Nije 0-0. Građani su u prvom krugu pokazali što misle o onome što smo mi radili i kakav smjer žele. Žele da zadržimo isti smjer, smjer reda, javnih natječaja i brige za javno dobro. Ne samo to, već su nam dali i podršku u gradskom vijeću gdje imamo većinu", kazao je Puljak.

'Građani su honorirali Ivoševića'

Puljak je odgovorio i na pitanje o tome koliko prava na pogrešku ima Bojan Ivošević.

"Prvi put kad se Bojan Ivošević ili bilo tko od članova naše stranke, simpatizera ili vijećnika kad se ogriješi o javno dobro više nema niti jednu mogućnost da se to ispravi. Gospodin Ivošević niti je lagao niti je krao niti je radio išta protiv javnog dobra", kazao je Puljak i dodao da je Ivošević veliki borac za interes Splita te da su to građani honorirali.

>>> Pročitajte Premium članak autorice Petre Maretić Žonje: Prvi Ivoševićev intervju nakon izbora: 'Ovo su najveći luzeri, baš mi je drago što smo ih porazili'

Đogaš je pak negirao to da se srami HDZ-a čiji je nestranački kandidat za čelno mjesto Splita.

"Apsolutno ne, ali možda bi se sramio gospodina koji je gradonačelnik bivši spomenuo i njegovog ponašanja. To je nešto što je potpuno neprihvatljivo. To je nešto što svi znaju kako se taj gospodin ponaša, što ne dolikuje dogradonočaleniku. Čuo sam da su bile nekakve radionice što se tiče ponašanja, nisam vidio nikakvu potvrdu. Mi na Medicinskom fakultetu imamo tečajeve komunikacijskih vještina. Nisam vidio da ih je upisao. Možda tečajevi kontrole bijesa, možda bi tako nešto trebao", kazao je Đogaš koji je kazao kako se ne namjerava učlaniti u HDZ i da je to rekao već na počeku kampanje.

Na pitanje je li ga HDZ bojkotirao, Đogaš je kazao sljedeće: "HDZ je dosad od 2000. godine ostvario najbolji rezultat, to je negdje oko 26 posto za gradonačelnika kad je Andro Krstulović Opara bio. To je najbolji rezultat HDZ-a za gradonačelnika, a i za gradsko vijeće bolji rezultat nego lani", rekao je Đogaš

A na činjenicu da je osvojio manje glasova nego Vice Mihanović, kazao je da je svima jasno da se rezultati gledaju u postocima.

"Ovi izbori koji su inscenirani od gospodina Puljka donijeli su univerzalno nisku izlaznost. Osim motivirane skupine ljudi gdje je bilo dobro inscenirano da se uništi ljevica. Nemate Pametno, Možemo, imate SDP s rekordno niskim brojem glasova, a sve je to rezultat da je gospodin Puljak ultra ljevica, ne Centra. Još imate dogovor s Mostom u zadnji čas", kazao je Đogaš.

"Mi smo centar. Ono što je zanimljivo je da gospodin Đogaš spominje brojke i postotke, a HDZ sad ima osam mandata, imao je prije devet. Kerum je imao četiri, sada ima dva", rekao je Puljak u RTL-ovoj emisiji.

