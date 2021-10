Stručnjakinja u studiju Večernjeg lista otkrila sve o studiranju u inozemstvu

Gordana Kolenko, direktorica BHV Educationa, gostovala je u studiju Večernjeg lista u povodu Međunarodne konferencije mobilnosti i edukacije.

– To je konferencija koja se održava 11. godinu. Prošle godine bila je samo online u Zagrebu. Održava se u subotu 16. listopada od 11 sati u hotelu Zagreb In. Konferencija će okupiti 18 eksperata iz područja međunarodne razmjene. Ljudi su to koji dolaze i rade na sveučilištima, fakultetima, srednjim školama u više od 15 zemalja i predstavljaju oko stotinu međunarodnih obrazovnih institucija. To je mjesto gdje će srednjoškolci i studenti moći dobiti informacije o mogućnostima studiranja u Europskoj uniji, Velikoj Britaniji, SAD-u – kazala je Kolenko i dodala kako je događanje besplatno te su pozvani svi zainteresirani, no na događaj se mora unaprijed registrirati i donijeti COVID potvrdu.

– Osim predavanja i panel razgovora, svi zainteresirani mogu imati jedan na jedan razgovore s predstavnicima određenih fakulteta – dodala je.

– Učenici koji su sad maturanti ili studenti koji završavaju preddiplomski studij, a već od iduće školske godine žele vani studirati, moraju imati veći dio dokumentacije pripremljen. Rokovi su vrlo blizu, za neke fakultete već krajem godine – kaže Kolenko.

Kaže kako jedna grupa srednjoškolaca već u doba srednje škole ide na razmjene i najčešće odlazi u Ameriku.

– Maturantima koji biraju studij, tu je apsolutno broj jedan Europa. Otkad smo ušli u EU, imamo mogućnost studirati u bilo kojoj zemlji kao i bilo koji drugi Europljanin tako da jako mnogo studenata iskoristilo mogućnosti takvog studiranja. Sada su najpopularnije nordijske zemlje i Nizozemska i Danska. Italija je također tražena kao zemlja koja nam je bliski susjed i ima mnogih prednosti, a treća je najtraženija Velika Britanija – kaže.

Najpopularnije su psihologija i forenzika te najnovije vrste dizajna koje su povezane s digitalnim medijima i informatikom.