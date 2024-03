Stručnjak za sigurnost: Potraga za nestalom djevojčicom u Srbiji puna je nelogičnosti. Majka je prvi sumnjivac

Stručnjak za sigurnost Darko Obradović komentirao je potragu za nestalom dvogodišnjom djevojčicom Dankom Ilić iz Srbije. "Svaki dan koji prođe, svaka nova informacija koja se dobije ili interpretira stvara određene nelogičnosti. Ono što je sada bitno je da se putem helikoptera i helikopterskih jedinica vrši nadziranje područja iz zraka što znači da i dalje postoji mogućnost da se otkrije novi objekt, neko pokretanje na terenu ili određeni trag", rekao je Obradović za Dnevnik.hr.

Smatra kako su sumnjivi svi oni koji su posljednji bili u kontaktu sa žrtvom. "Ukoliko nemate jasno objašnjenje što se dogodilo prilikom nestanka osobe, je li to nasilna otmica i je li to događaj koji postoji u prostoru s objektivnim sudionicima, onda su sumnjivi svi koji su zadnji bili u dodiru s žrtvom", objašnjava stručnjak za sigurnost.

S obzirom na to da je majka brisala poruke s mobitela, ona postaje prvi sumnjivac jer je istovremeno i najbliža djevojčici. "Dok se budu točno ustanovile radnje i operacije koje su napravljene na tom mobitelu i koji je sadržaj koji je uklonjen s telefona, onda će se jasno doći do konkretnih drugih saznanja koja će kazati je li bilo određene komunikacije s trećim osobama. Također, majka će morati objasniti zašto je to napravila", tvrdi Obradović.

Podsjetimo, danas je peti dan potrage za nestalom djevojčicom. ako je velik dio terena pretražen, a teren oko kuće je bio i raščišćen čak i bagerima, zasad informacija koje bi ukazivale na to gdje se nalazi djevojčica nema. U međuvremenu je priveden i jedan policajac iz Bora jer se sumnja da je odavao informacije o nestanku djevojčice, a uz to je pretražen i tunel dugačak 4,5 kilometra koji se nalazi u Boru zbog potencijalnih tragova, no bezuspješno. Kako je još jučer objavljeno, osim tunela koji prolaze kroz grad Bor, moguće je da će spasilačke službe morati pretražiti i Borsko jezero koje se nalazi nekoliko kilometara od grada.

