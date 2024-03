Otac Danke (2) objavio dirljivu fotografiju; Kruže teorije o nestanku: 'Bugarska granica je za 30 minuta, a rumunjska 45'

Potraga za nestalom djevojčicom Dankom Ilić (2) iz Srbije ušla je već u četvrti dan. Iako je velik dio terena pretražen, a teren oko kuće je bio i raščišćen čak i bagerima, zasad informacija koje bi ukazivale na to gdje se nalazi djevojčica nema. U međuvremenu je priveden i jedan policajac iz Bora jer se sumnja da je odavao informacije o nestanku djevojčice, a uz to je pretražen i tunel dugačak 4,5 kilometra koji se nalazi u Boru zbog potencijalnih tragova, no bezuspješno.

Još je jučer MUP Srbije objavio kako se i nakon 70 sati nastavio intenzivan rad na pretragama terena i utvrđivanju svih okolnosti. Do jučerašnjeg dana je pregledano područje od oko 10 kvadratnih kilometra, a uz to su objavljene i informacije da je majka djevojčice već u četiri navrata bila ispitana u policiji kako bi se uspjele utvrditi sve informacije.

Tijek događaja:

8:26 - Nove teorije o nestanku Danke krenule su kolati dok je potraga za djevojčicom ušla u četvrti dan. Neki mještani pak strahuju da je djevojčica upala u šaht ili rupu te da ju je voda odnijela.

- Kamo sreće, daj Bože da je dijete živo, da nije upalo u okno. Jer postoji kanal koji ide na RTB, toga sam se bojao jer je dubok 2 metra, ima 70 cm vode i metar je širok. A teče kao rijeka, neka brza voda, može odnijeti i čovjeka, a kamoli dijete - kazao je za Blic.rs jedan mještanin.

Bivši predsjednik sindikata policije Blažo Marković pak smatra kako se nijedan scenarij ne treba isključiti, pa ni potencijalna otmica.

- Bugarsku granicu imamo za 30 minuta, rumunjsku granicu imamo za 45 minuta. Bilo je dovoljno vremena za prelazak granice, jer vrijeme je vrlo bitan faktor . Za pet i po sati već bi mogao u Grčku - objašnjava.

8:01 - Otac Danke, Miloš Ilić, oglasio se na Instagramu uz fotografiju svoje kćeri. On je i ranije objavljivao fotografije svoje djece, a uz to mu i u opisu profila stoje datumi njihovog rođenja. Uz Danku koja je rođena 6. svibnja 2022., obitelj ima i sina Lazara koji je devet mjeseci stariji.

Foto: instagram

>> VIDEO Privedene tri osobe za koje se sumnja da su povezane s nestankom djevojčice Danke