Stručnjaci otkrili: Tko zasad pobjeđuje u političkoj areni, a tko su gubitnici

Predizborna kampanja tek se zahuktava, a ponovna jača pojava koronavirusa već je promijenila pravila igre. Kako će to utjecati na izbore, tko zasad pobjeđuje u političkoj areni, a tko su gubitnici i kada će napokon na red doći važna pitanja, za Večernji list komentiraju stručnjaci Božo Skoko, Ankica Mamić, Dragan Bagić, Krešimir Macan i Damir Jugo.

1. KAKO ĆE PONOVNA POJAVA NOVOZARAŽENIH KORONAVIRUSOM UTJECATI NA KAMPANJU I REZULTATE IZBORA?

Skoko: Ako se pandemija ponovno razbukta, to može utjecati na izlaznost. Mnogi, posebice stariji, oklijevat će izići na birališta, a znamo da stariji u nešto većoj mjeri glasaju tradicionalno za HDZ i SDP. S druge strane, pred Vladom i HDZ-om je prilika da dodatno pokažu učinkovitost i proaktivnost. No, već smo ih vidjeli na djelu u vrijeme prvotne kulminacije krize i teško da će moći zaraditi dodatne bodove. Uza sve to, građani su pomalo umorni od mjera, preporuka i konferencija Stožera, pa sad, za razliku od primjerice travnja, potpuno drukčije percipiraju sve što se događa oko nas i, rekao bih, manje strahuju iako je pandemija još realna opasnost.

Bagić: Ponovna pojava koronavirusa svakako mijenja kontekst kampanje. Za početak, neće biti moguće organizirati neke aktivnosti na terenu, posebice masovna okupljanja. Također, fokus javnosti sad se ponovno premješta na virus i to će imati dvije glavne posljedice. Prva je ta da će se postojeći rejtinzi “zamrznuti” te da sama kampanja gubi na važnosti. Druga je posljedica to da će akteri poput Vlade i Stožera ponovno biti u prvom planu, što može biti dobro za njih, ali je zapravo riječ o dvosjeklom maču jer će se naći pod povećalom javnosti, koja je sada ipak kritičnija prema njihovim odlukama i mjerama. Atmosfera je sada drukčija i sve će se njihove odluke propitkivati.

Macan: Unatoč novim slučajevima, epidemiološka situacija u Hrvatskoj je i dalje povoljna, tako da tek treba vidjeti kako će se ona odraziti na kampanju. U Srbiji je situacija bila puno teža, ali je izlaznost na izbore bila dobra. Političari bi trebali više koristiti online platforme, koje su nakon početnog uzleta potpuno zanemarili.

Mamić: Stara narodna kaže da “sila zakon mijenja”, pa je tako ponovna pojava korone u Hrvatskoj opet u prvi plan stavila virus. Mijenja se raspoloženje građana i njihov interes za politiku, ali i kontekst u kojem političari moraju slati svoje poruke. HDZ ima problema jer kampanju temelji na sigurnosti, a sada se i dodatno propitkuju odluke Nacionalnog stožera. Politički protivnici i dio javnosti sada govore da je Stožer ipak podbacio. Također, problem je što su neki političari završili u izolaciji i pitanje je kako će oni voditi kampanju.

Jugo: Korona će sigurno utjecati na dinamiku kampanje, tako da nas čekaju duga dva tjedna u kojima se svašta još može dogoditi. Svakako bi se trebalo odustati od organiziranja velikih skupova jer će svatko tko se odluči za to ispasti neodgovoran.

2. KAKO BISTE OCIJENILI DOSADAŠNJU KAMPANJU?

Skoko: U sadržajnom smislu bojim se da smo bacili u vjetar dobar dio kampanje. Dok smo u prvom dijelu kampanje raspravljali o pozdravu ZDS, Bleiburgu i drugim ideološki nabijenim temama, u drugom dijelu kampanje fokus je bio na “srednjem prstu”, silovanjima i pobačaju... A svi smo očekivali kako ćemo se nakon svojevrsnog “resetiranja” u koronakrizi potpuno fokusirati na oživljavanje gospodarstva i poljoprivrede, reforme, jačanje rasta i razvoja...

U kreativnom i vizualnom smislu, od prošlog tjedna svjedočimo ekspanziji vanjskog oglašavanja, jačanja individualnih kampanja na društvenim mrežama, pa i pojedinim dobrim ostvarenjima. Zakinuti smo za sučeljavanje ključnih kandidata za premijera.

Bagić: Dosadašnja kampanja nije otvorila prostor za suvisle rasprave o konkretnim i važnim problemima jer su se političari uglavnom bavili svjetonazorskim pitanjima. Rekao bih da to znači da na političkom tržištu nema novih ideja, ističu se samo neke redikulozne i radikalne. Ovim izborima svakako nedostaje svježine iako su u prvi plan došla neka nova lica, neki novi politički akteri, prvenstveno iz Mosta i platforme Možemo! Vidi se da dolazi do smjene generacija.

Macan: Jednom riječju, kampanja je dosad bila potpuno – nezanimljiva. Dobiva se dojam da je političari odrađuju samo zato što moraju, a tako neće privući neodlučne birače što im je cilj. Zatečen sam koliko je kampanja usporena, praktički još nije ni počela, a ne treba ni govoriti da su političari cijelu pretkampanju bacili u vodu.

Mamić: Rekla bih da je ova kampanja naštetila politici kao takvoj. Potpuno je neodgovorno nametati pitanja o silovanju i abortusu kao glavne teme kampanje. Legitimno je pitati nekog političara je li “pro-life” ili “pro-choice”, ali to ne može biti ključno pitanje, dok s druge strane ne znamo ništa o njihovu gospodarskom programu. Svi samo pričaju o nekom silnom novcu iz Europske unije koji nas čeka, no ne postoji nikakva naša autentična politika.

Jugo: Ocijenio bih je besadržajnom jer se umjesto o programima, razgovara o ideološkim pitanjima.

3. TKO JE DOSAD NAJVIŠE PROFITIRAO, A TKO IZGUBIO U KAMPANJI?

Skoko: Profitirali su svi oni koji nemaju jasnog programa ni vizije, koji nemaju kvalitetnih timova za njihovu provedbu, pa im više odgovaraju ideološke teme, za koje ne treba neke velike mudrosti i stručnosti, ili neke opće teme. Svi oni koji su se ozbiljno pripremili za izbore gube vrijeme jer ne mogu doći do izražaja na ozbiljan način. A najviše je zakinuta hrvatska javnost, koja u kaosu parola, doskočica i međusobnih prepucavanja ne može čuti ništa originalno, novo i poticajno te ne može razabrati tko je doista sposoban napraviti nešto bolje, a tko se prodaje bez pokrića. To demotivira ljude da iziđu na izbore.

Bagić: Dvije najveće opcije odigrale su očekivano te nisu ni profitirale ni izgubile. Rekao bih da je na desnom spektru Most nadigrao Domovinski pokret te se ponovno uspio nametnuti kao svježa ideja. Škoro je, pak, nanizao problematične izjave te sigurno gubi glasače.

Na lijevom spektru, Možemo! dobro vodi kampanju, no ljevica je općenito puno manje zastupljena u medijima od desnice.

Macan: Mislim da dosad nitko nije profitirao. HDZ i SDP su potpuno neutralni, a Škoro ima problema zbog svojih izjava. Možda njima nije odbio svoje birače, ali jest neodlučne. Moglo bi se reći da zasad najbolje ide Mostu koji ne vodi negativnu kampanju.

Mamić: Od dviju vodećih lista zasad nismo vidjeli ništa novo. Najbolje napreduje lijeva platforma Možemo!, a najlošije komunicira Škoro. Njegov komunikacijski tim je potpuno zakazao, nije se trebao uvući u te rasprave, a ako mu je to bio cilj, onda se trebao puno bolje pripremiti. Škori je bio cilj privući desne birače, no on je u tome podbacio i sada te glasače odnosi Most koji je dobar u kampanji.

Jugo: Dosad je najviše stradao Škoro čije su izjave o pobačaju i “davanju po prstima” nevjerojatne. Možda se s time i slaže dio njegovih istomišljenika, no svakako je odbio dio glasača, posebice žene.

4.IMA LI ŠANSE DA VAŽNA PITANJA NAPOKON DOĐU U FOKUS KAMPANJE?

Skoko: Ima, ako se kandidate prisili da se fokusiraju na te teme i pokažu što znaju i mogu. A u tom smislu mediji bi mogli odigrati važnu ulogu. Jednostavno trebaju suziti prostor njihovim doskočicama i ideološkim prepucavanjima te tražiti odgovore na prava pitanja koja muče Hrvatsku i njezine građane. Nastavimo li ovako, kampanja će više zbunjivati nego davati odgovore. Primjerice, proteklih dana medije je preplavio „srednji prst“. Ne ulazeći u raspravu, koju uopće ne smatram važnom za predstojeće izbore, činjenica je da smo potrošili dobar dio predizbornog vremena i prostora. Uz to, kako sada objasniti našoj djeci – koju cijelo vrijeme učimo da je takva gesta prostačka i nekulturna – da je to odjednom prihvatljivo, pa čak i poželjno, kad se takvom gestom koristi čak i bivša predsjednica.

Video - Petir: Zašto se ne odete kandidirati tamo gdje vam je dom; Grmoja: Jedini sam govorio o njihovim problemima

Bagić: Ideološkim pitanjima stat ćemo na kraj kada na izborima dožive poraz oni koji takva pitanja guraju. Ako se na ideološkim pitanjima profitira, onda ih političari potiču. Treba im poslati jasnu poruku što je poželjno, a što ne.

Macan: Na početku kampanje se čak lijepo počelo govoriti o ekonomiji u kontekstu koronakrize, a onda je Škoro okrenuo na ideološka pitanja. HDZ i SDP pokušavaju se držati dalje od tih rasprava i na njima je zapravo da nametnu neka važnija pitanja.

Mamić: To u velikoj mjeri ovisi i o novinarima. Političar će na svako pitanje odgovoriti, a mediji nameću koja su ključna pitanja.

Jugo: Za to cijelo društvo treba sazreti jer dokle god ljude privlače razmirice, političari će se prepucavati. Treba proći još neko vrijeme da u fokusu bude gospodarstvo, a ne jedan ili dva prsta.