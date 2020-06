Anušić oporbi nudi odgodu izbora, Palić tumači da je to moguće, ali sada nepotrebno

S ponovnim rastom broja zaraženih odmah se postavilo pitanje kome to odgovara u izbornoj utrci, pa je i sam potpredsjednik HDZ-a Ivan Anušić na upit Novog lista zaključio kako to neće bitno promijeniti raspoloženje birača, ali da bi moglo utjecati na ishod izbora. Priznao je notornu činjenicu da bi manji odaziv mogao ići na ruku jakim, organiziranim strankama, pa je ustvrdio: "Postoji čak mogućnost da parlamentarni izbori budu odgođeni". Ali, za tu opciju trebalo bi prethodno postići konsenzus, dodao je.

Moguće je da je riječ o izbornoj strategiji HDZ-a kojom su odlučili suprotstaviti se prigovorima oporbe da su datum izbora unatoč pandemiji prilagodili svojoj procjeni kako bi sada mogli najviše profitirati od vrlo povoljnog stanja pandemije u Hrvatskoj. Međutim, u danima kad broj zaraženih raste i ne sluti na smirivanje, vladajući su sve izloženiji optužbama kako im nije strano ni političko profiterstvo nauštrb života i zdravlja građana. Stoga je moguće da HDZ promjenom retorike, to više jer i analitičari tvrde da se ispuhao taj balon koje je letio na uspješnosti rada Nacionalnog stožera pod okriljem Plenkovićeve Vlade, žele dati na znanje kako im nije presudno da izbori budu 5. srpnja već su spremni i za odgodu ako se svi tako slože. Šahovskim rječnikom rečeno time su dobili na tempu, jer je sada odluka, ali i odgovornost na oporbi, te posljedično eventualno nezadovoljstvo birača promjenom termina s obzirom na epidemiološko, ali i ekonomsko stanje u državi, koje traži što brže formiranje vlasti s obnovljenim i stoga čvršćim legitimitetom.

Na upit je li i pod kojim uvjetima sada bilo moguće odgoditi izbore, ustavnopravni stručnjak prof. dr. sc. Mato Palić uputio nas je na svoju Facebook stranicu na kojoj je 20-ak minuta prije već objasnio da je to moguće izvesti. Kako je odluku o raspisivanju izbora sukladno Ustavu RH donio Predsjednik RH Zoran Milanović, onda je isključivo on ovlašten eventualno donijeti novu odluku u kojoj bi se kao dan održavanja izbora definirao neki drugi datum, obrazlaže Palić.

Prije nekoliko dana, komentirajući porast broja zaraženih koronavirusom, predsjednik Milanović rekao je da u ovom trenutku ne vidi kako bi to moglo utjecati na odgodu izbora. I Palić smatra da zasad za to nema potrebe.

- Kako bi oni bili legalni nužno je da se za njiihovo provođenje osiguraju uvjeti kako bi sukladno Ustavu RH i međunarodnim dokumentima koji su na snazi oni bili slobodni i pošteni. To znači da je obveza vlasti i državnih tijela da osiguraju sve potrebne pretpostavke kako bi birači mogli ostvariti svoje biračko pravo na takav način da se ne izlažu ozbiljnom riziku za zdravlje. To znači kako je, a u slučaju potrebe, uvođenje ograničenja važno ostvariti tako da su ona najmanja kako bi se omogućila prvo zaštita zdravlja i drugo ostvarenje političkih prava zajamčenih Ustavom – obrazlaže Palić. Naime, dok god uz pridržavanje određenih epidemioloških mjera možemo obavljati određene svakodnevne poslove, recimo na radnom mjestu ili u trgovinama, nema razloga da to uz pridržavanje odgovarajućih mjera ne učinimo, što je u višestruko kraćem trajanju nego na dan izbora na biralištima.

Kad bi se izbori ipak odgodili, ništa strašno se ne bi dogodilo, tumači Palić.

- Vlada RH ima ovlasti koje proizlaze iz Ustava RH i čitavog niza zakona i temeljem tih ovlasti upravlja Hrvatskom. Toj Vladi prestaje mandat imenovanjem nove (neovisno tko će u njoj biti) nakon konstituiranja Hrvatskoj sabora ili imenovanjem privremene nestranačke (ovlašten Ppredsjednik RH pod određenim pretpostavkama) – tumači Palić. Čak i ako bi bio potreban rebalans proračuna zbog gospodarske situacije, Palić navodi kako se Hrvatski sabor može sazvati na izvanredno zasjedanje i o tome donijeti odluku. Stoga zaključuje kako naš ustavnopravni sustav ima rješenje za svaku situaciju i sve moguće varijante koje se mogu pojaviti i nema nikakvog razloga za brigu ili strah.

Inače, Hrvatska je trenutno na 87 aktivno zaraženih i izbori su za 13 dana. Od 18. ožujka kad smo imali 89 zaraženih za 13 dana došli smo na 867 zaraženih. U Španjolskoj je od osamdesetak zaraženih za 13 dana bilo 6391 zaražena osoba, . u Italiji 5878, Francuskoj 3661 i Nizozemskoj 2051. Izborni zakon predviđa kako glasuju oni koji nisu u stanju doći na birališta, pa i nekoliko tisuća birača ne bi predstavljalo nepremostivu organizacijsku prepreku.

