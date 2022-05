Što je IRGC: Amerikanci ga smatraju najvećim neprijateljem, broji milijune članova i raspolaže projektima vrijednim milijarde

Prije dvije godine Iranska revolucionarna garda (IRGC) uništila je američki nosač aviona u Hormuškom tjesnacu. Iako je doista bila riječ o tristotinjak metara dugačkom brodu, ipak to, naravno, nije bio pravi nosač nego tek kartonska maketa koju su Iranci sagradili za potrebe vojne vježbe „prorok Muhamed 14“.



Sve skupa emitirano je i na iranskoj državnoj televiziji, a povod su bile ekonomske sankcije koje je SAD nametnuo Iranu nakon što se Donald Trump povukao iz iranskog nuklearnog sporazuma 2018. godine. Ne moramo niti naglašavati kako se vježba, blago rečeno, nije svidjela američkoj mornarici koja je prozvala Iran zbog neodgovornog i bezobzirnog ponašanja, a vježbu označila kao pokušaj zastrašivanja i nametanja. Što bi onda, kad je u pitanju zastrašivanje i nametanje, tek trebali reći Izraelci, kad se zna da je ispred sjedišta već spomenutog IRGC-a smješten sat koji odbrojava vrijeme do trenutka kada će država Izrael potpuno nestati. Možda to da je napad najbolja obrana?