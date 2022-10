Što će biti s ljudima kojima je otkazan plin? Plinara u Zagrebu mogla bi ostati bez plina, ali zna se plan

Nema zime! Ni u prenesenom, a ni u doslovnom značenju jer s današnjim danom svoje termostate na preporučenih 19 Celzijevih stupnjeva "okrenuti" mogu svi, čak i oni kojima su komercijalni opskrbljivači plinom otkazali ugovore, nakon drastičnog poskupljenja predmetnog energenta zbog geopolitičke situacije istočnije od nas. Javni opskrbljivači ipak će preuzeti oko 120 tisuća kućanstava koja žele reguliranu cijenu plina, otprilike polovicu njih "dobit će" Gradska plinara Zagreb – Opskrba (GPZO), a grijanje, topla voda i kuhanje bit će omogućena i onima koji do danas nisu uspjeli sklopiti ugovor s novim opskrbljivačem. Zahtjeva je puno, pojasnili su nam u zagrebačkoj plinari, samo do početka prošlog tjedna stiglo ih je više od deset tisuća pa se sva papirologija tek treba obraditi. Ali sve će biti riješeno do 31. listopada.