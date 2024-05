HDZ i DP sve bliže dogovoru o Vladi: 'Nema panike ni drame, pričekajmo još koji dan'

Ključni događaji:

izbori su održani 17. travnja, a i dalje nemamo dogovorenu novu Vladu i saborsku većinu, za koju je potrebno 76 ruku

najbliže sastavljanju većine je HDZ, koji je na izborima osvojio 61 mandat. U petak su iznova razgovarali s Domovinskim pokretom, a iz HDZ-a poručuju da su blizu dogovora

ljevica i dalje ne odustaje od pokušaja sastavljanja nove Vlade, a danas će koferenciju za novinare održati šef Mosta Božo Petrov

10:00 Hrvoje Zekanović, Hrvatska demokršćanska stranka, istaknuo je za HRT da ni u jednom trenutku nije bilo upitno hoće li se složiti vladajuća većina. Smatra da nitko ne želi ići na nove izbore. "Siguran sam da će se sklopiti nova vladajuća većina, to nije sporno, nema panike ni drame, pričekajmo još koji dan. Siguran sam da će to završiti u interesu građana RH", poručio je Zekanović.



Na pitanje znači li to da više nema upitnika između HDZ-a i DP-a, Zekanović je ustvrdio kako zna da će se koalicija definitivno dogoditi. Rekao je kako se trenutno raspravlja o kadrovskim pitanjima. "Gotovo se ništa ne mijenja u odnosu na prošlu vladu. I prošla vlada je imala 60-ak zastupnika iz stranaka desnog centra, danas će to biti nešto više. S druge strane, imamo još jednu stranku koja će, siguran sam, na pravi način doprinijeti vladajućoj većini", rekao je Zekanović.



Zekanović je podsjetio da je i SDP pokušao s Domovinskim pokretom sklopiti vladajuću većinu. "Sve što će nama predbacivati to su oni pokušali napraviti s golemim konglomeratom okupljenim oko ničega, gdje nema grama svjetonazora, nego samo neke mantre", rekao je Zekanović i podsjetio da im oporba još nije čestitala na izbornoj pobjedi.

Poručio je članovima DP-a da što više ima ljudi desnog, domoljubljnog svjetonazora - to će vladajuća većina biti drukčija. "Sve vlade mogu funkcionirati i siguran sam da će se naći optimalan način na dobrobit hrvatskog građanina da ova vlada funkcionira stabilno", rekao je Zekanović.

9:00 Stranka Most održat će u 10 sati konferenciju za novinare s temom "Osnivanje ureda za istraživanje porijekla imovine Mostov uvjet za antikorupcijsku većinu". Na konferenciji će govoriti predsjednik Mosta Božo Petrov.

8:30 Glavni operativac i tajnik Domovinskog pokreta Josip Dabro, koji je s Mariom Radićem i ključni pregovarač oko sastavljanja većine za novu vlast, potvrdio je za Večernji list da su nakon obilježavanja Dana Vukovara u Sotinu članovi DP-a i HDZ-a zajedno ručali. Nije to bilo tajni sastanak, kako se brzo proširilo, jer kamere su čekale ispred restorana u kojem su se našli, dok je Dabro posve otvoreno kazao i povod ručka.

- Da, našli smo se i dogovarali većinu bez SDSS-a - jasan je bio Dabro, dodajući da je ranije već dosta toga pojasnio i Marko Milić, te da u utorak očekuje nastavak pregovora. Milorad Pupovac, šef SDSS-a, već dva dana odbija komunicirati, iako je ranije najavio kako će gostovati i u emisiji Večernjeg lista. Tijekom večeri također nije odgovarao ni preko stranačke organizacije.

8:00 Kako je Hini izjavio predstojnik ureda predsjednika HDZ-a Marko Milić, predstavnici dviju stranaka neformalno su se u petak sastali u Vukovaru nakon svečane sjednice Gradskog vijeća u povodu Dana grada heroja kojoj je nazočio i predsjednik Vlade i HDZ-a Andrej Plenković.

"Približili smo stajališta u vezi formiranja stabilne većine i Vlade. Rekao bih da smo blizu dogovora", rekao je o današnjem neformalnom sastanku Milić, koji nije htio komentirati o navodima "Jutarnjeg lista" da je u pitanju saborska većina od 80 mandata. Oni, naime, piše da će parlamentarnu većinu činiti "ruke" 61 zastupnika HDZ-a, 13 Domovinskog pokreta, pet zastupnika nacionalnih manjina, odnosno bez SDSS-a, te Vesne Vučemilović koja je u Sabor ušla kao članica Suverenista i u međuvremenu dala ostavku na sve stranačke dužnosti.

Birači su nas, dodao je Milić, većinskom potporom na izborima obvezali da idemo u formiranju Vlade, vjerujemo da će taj proces biti uskoro gotov. A sve bi se, rekao je, moglo znati u utorak nakon službenog sastanka pregovaračkih timova dviju stranaka. "Ako sve prođe po planu, tada bismo mogli imati obrise parlamentarne većine i nastaviti razgovore o strukturi nove Vlade", rekao je Milić.

