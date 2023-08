FOTO Velike vrućine u cijeloj Hrvatskoj: Na mjestima temperature iznad 36°C, u moru skoro 30°C

Nesnosne vrućine pogodile su Hrvatsku i ove subote, dok je za čak pet regija upaljen crveni Meteoalarm. Prema službenim mjerenjima DHZM-a, najviša temperatura do 15 sati zabilježena je u Vinkovcima te Belom Manastiru te je iznosila 36.5 °C, dok je iznad 36°C izmjereno na nekoliko mjesta u Hrvatskoj.

Tako su najveće temperature izmjerene još u Kninu, Bosiljevu, Gradištu, Osijeku te Bilogori, dok je na zagrebačkom Griču izmjereno 35.8°C. Prema podacima DHMZ-a u Sinju je oko 15 sati izmjereno 36.1 stupnjeva, no u Brnaškoj ulici koja je orijentirana više prema suncu na jednoj je ljekarnoj izmjereno čak 48 stupnjeva.

Foto: Sasa Tadinac/HaloPix/PIXSELL

Temperature mora također su iznimno visoke, s maksimumom koji je izmjeren na Lastovu - 29°C. Iznad 28°C je izmjereno i u Crikvenici, Malinskoj na otoku Krku te u Malom Lošinju, a temperature u moru nisu išle ispod 26.2°C, i to u Dubrovniku.

Visoke temperature, uoči promjene vremena koja nas očekuje s idućim tjednom, trebale bi prevladavati u Hrvatskoj i tijekom nedjelje, no uz manja upozorenja. DHMZ je tako najavio pretežno sunčano, vruće i vrlo vruće vrijeme. Navečer te osobito u noći na ponedjeljak na sjevernom Jadranu mogući su pljuskovi i grmljavina, mogu biti i izraženiji. Vjetar slab i umjeren jugozapadni, na Jadranu većinom umjereno jugo, navečer će jačati. Najniža jutarnja temperatura od 17 do 22, na Jadranu od 23 do 27, a najviša dnevna uglavnom između 32 i 37 °C, najavljeno je.

