Stiže vrhunac paklenog toplinskog vala, a onda nagla promjena: 'Moguće žestoke oluje i superćelije'

U unutrašnjosti zemlje u srijedu će prevladavati sunčano i vruće, lokalno i vrlo vruće, a postoji i manja vjerojatnost za pokoji lokalni popodnevni pljusak na sjeverozapadu zemlje, na Jadranu sunčano i vrlo vruće, povremeno s malom naoblakom, prognoza je Državnog hidrometeorološkog zavoda.

Ujutro će puhati umjerena bura, a danju većinom umjereni vjetar zapadnih smjerova. Jutarnje temperature od 19 do 23 stupnja u unutrašnjosti te od 25 do 29 stupnjeva Celzija na Jadranu. Najviše dnevne temperature od 33 do 37 stupnjeva Celzija, vremenska je prognoza DHMZ-a.

I danas je za cijeli Jadran izdan crveni meteoalarm zbog iznimno visokih vrućina dok je narančasti meteoalarm izdan za Dalmatinsku zagoru.

I dalje na snazi crveno i narančasto upozorenje na vrućinu

Upozorenja na toplinske valove

Preporuke za zaštitu zdravlja od vrućina

Nakon što prođe vrhunac toplinskog vala, stiže nam nova promjena vremena i mogli bismo očekivati i jake oluje.

– Prema današnjem prognostičkom materijalu, potkraj nedjelje i u noći na ponedjeljak očekujemo izražajni prodor sa sjeverozapada. Sada samo ovisi o tome hoće li zahladiti u prizemlju ili po visini. Ako će zahladiti najprije po visini, tada možemo očekivati zaista žestoke oluje i superćelijske kumulonimbuse. Naravno, o tome svakako treba pratiti vremenska izvješća pa ćemo vidjeti hoće li taj prognostički materijal biti dosljedan kao što je bio i do sada – rekao je meteorolog Ivan Čačić Dnevnik Nove TV.

Neke od preporuka za ponašanje prilikom vrućina

Rashladite tijelo i pijte dovoljno tekućine da vam boja urina bude svijetla

Pijte redovito negaziranu vodu te niskokalorične napitke bez kofeina, alkohola i šećera da njima ne izazovete jaču dehidraciju. Možete se samo osvježiti tako da u ustima rastopite kockicu, dvije leda. Dehidraciju od vrućina izbjegnite uzimanjem razrijeđenog soka kao što je limunada i to odrasli svakih 1-2 sata, a djeca svakih 15-20 minuta po 1 do 2 žlice ili gutljaj vode. Nemojte čekati osjećaj žeđi da biste povećali unos tekućine, pogotovo kod starijih osoba koje imaju slabiji osjećaj žeđi.

Izbjegavajte boravak na direktnom suncu u razdoblju od 10-17 sati, poglavito djeca, trudnice, starije osobe, srčani bolesnici i bolesnici s kroničnim bolestima (mentalne bolesti, dijabetes i dr.)

Osobe koje rade na otvorenom (npr. građevinski radnici) se trebaju češće odmoriti, skloniti u hlad i popiti 1 i 1/2 čašu vode svakih 30 minuta.

Tuširajte se ili kupajte u mlakoj vodi. Druga mogućnost je zamotati se u hladne mokre ručnike ili se rashladiti mokrom spužvom, kupkom za noge i sl. Djeci možete mokre ručnike stavljati na noge i ruke.

Nosite laganu široku svijetlu odjeću od prirodnih materijala. Ako idete izvan doma stavite šešir širokog oboda ili kapu i sunčane naočale, a korisna su zaštita od direktnog sunca i kišobrani i lepeza za rashlađivanje zraka.

Koristite laganu posteljinu, po mogućnosti bez jastuka kako bi izbjegli akumulaciju topline od tijela.

Jedite češće male i što tekućije obroke. Izbjegavajte hranu prebogatu bjelančevinama. Ako ste u mogućnosti, pripremite miješano svježe voće, tzv. „smoothie“ ili spravite laganu juhu, da organizmu vratite izgubljene minerale, vitamine i elektrolite.

Rashladite svoj dom