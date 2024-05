Na plaži osvanula kućica: 'Od predivne plaže za roditelje s malom djecom ostalo je samo oko 10 metara obale'

"Na udaljenosti od nekoliko metara od obale ograda je s upozorenjem da je to privatni posjed! Od predivne plaže za roditelje s malom djecom ostalo je samo oko 10 metara obale do mora ili samo oko 400 m2 površine! Nema više ni hladovine borove šume jer je iza ograde! Praktično od predivne plaže nije ostalo ništa!" požalio se Lošinjanin portalu Morski.hr. Portal je objavio sliku kućice na plaži Valdarke u Velom Lošinju. Čitatelj kaže da su na nju s unucima često dolazili jer je bila idealna za malu djecu.

Prema Zakonu o pomorskom dobru i morskim lukama, novčanom kaznom od 6000 do 130.000 eura kaznit će se za pomorski prekršaj pravna osoba koja ograničava i/ili isključuje opću uporabu pomorskog dobra ili zaposjeda pomorsko dobro na bilo koji način za sebe ili drugoga.

Za isto nedjelo novčanom kaznom u iznosu od 2000 do 6000 eura kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi, od 20.000,00 do 66.360,00 eura kaznit će se obrtnik i osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost, a fizička osoba kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 1000 do 6000 eura, podsjeća Morski.

