'Stanje u SDP-u nije dobro. Bernardić bi trebao reći 'OK, nisam uspio''

Davor Bernardić mora otići s čela SDP-a – rečenica je koja se posljednjih dana sve češće čuje – a ponovilo je i danas nekoliko SDP-ovih saborskih zastupnika.

- Stanje u SDP-u nije dobro i to već dugo traje. Vrijeme je da se pokrenu određeni procesi koji će dovest do toga da se takvo stanje promijeni. Ja ću biti u prilici da razgovaram s Bernardićem i da ga pozovem da podnese ostavku i da time omogući proces koji bi vodio ka boljem SDP-u - kazao je Ranko Ostojić novinarima u Saboru. Kaže da je Bernardić imao priliku, ali nije uspio napraviti ono što je obećao.

- Nakon toga trebao bi uslijediti onaj dio gdje se kaže "ok, nisam uspio". U interesu stranke to bi bilo najbolje – naglasio je Ostojić.

Na pitanje što će biti dalje ako Bernardić pristane dati ostavku, Ostojić uzvraća da je agenda za dalje zapisana u Statutu SDP-a.

- Komadina, koji je potpredsjednik stranke, treba preuzeti obavezu i raspisati izbore. Sve po Statutu i nikako drugačije. Jedan od razloga zbog kojeg jesmo u ovoj situaciji je što se nije poštovao Statut. Ovo je situacija u kojoj će se ili dogovoriti ili će doći do raskola u stranci. Ovo više nije varijanta s kojom možemo ići naprijed – rekao je Ostojić. Podsjetimo, on je bio jedan od protukandidata Bernardiću na posljednjim izborima za predsjednika stranke, ali sada ne želi razgovarati o opciji da se opet kandidira.

- Po meni je jedino bitno da Bernardić mora potegnuti odgovoran potez i napustiti mjesto predsjednika - kaže Ostojić.

Njegov stranački kolega, bivši glavni tajnik stranke Igor Dragovan kaže da je zabrinut sa stvarima koje se događaju u stranci, a na to je, podsjeća, već nekoliko puta ukazivao.

- Zalažem se za otvoreni demokratski dijalog i razgovor u stranci bez pritisaka, podmetanja, prijetnji i ucjena. To je ono što me kao socijaldemokrata i čovjeka koji je dugi niz godina sudjelovao u stvaranju stranke, prošao uspone i padove SDP-a, dobra i loša vremena, obvezuje da to javno kažem. Smatram da postoji mogućnost i prostor u SDP-u da se otvoreno razgovara o svim stvarima i da svatko ima pravo reći što misli da je loše ili dobro u stranci. Na takav način svaka inicijativa je dobrodošla koja u tom pravcu otvara raspravu u stranci. Ta rasprava mora završiti što prije – naglašava Dragovan.

Prigovara da u stranci, ali ni u u saborskom klubu nema prostora za razgovore, i to, poručuje, treba mijenjati jer razgovarati treba "češće, intenzivnije, šire".

- Ovo sada što se događa ocjenjujem kao prvi korak prema ozbiljnom, dubokom razgovoru u stranci, ali ponavljam bez pritisaka, podmetanja i bez ucjena – tvrdi Dragovan. Upitan kako vidi razvoj s ovim pokušajem rušenja Bernardića, Dragovan uzvraća kako članstvo odlučuje o svemu.

Peticiju koja se potpisuje protiv Bernardića je vidio, kaže.

- Nisam zadovoljan, kažem ja ću potpisati svaki inicijativu koja vodi ka tome, pa to je isto jedna inicijativa koja vodi razgovoru. Na onima koji vode stranku je da pruže ruku za dijalog. Ja pozivam na to i to je osnovna stvar. Prošlo je puno vremena i mi se bavimo sa sobom, mislio sam da smo mi unutarstranačke izbore davno završili onda kad su bili, ali nažalost izgleda da ti izbori lebde nad SDP-om cijelo ovo vrijeme. A to nije dobro – rekao je Dragovan.

Upitan još jednom treba li Bernadić otići, on odgovara:

- Ako ne postoji mogućnost da se SDP promijeni, onda svi oni koji vode SDP moraju razmisliti vode li ga u pravom smjeru. To je moj odgovor – poručio je.

Njihova kolegica Sabina Glasovac kaže kako je pismo koje se pojavilo u medijima legitiman način izražavanja stava o stanju u stranci, pa ne vidi u tome, naglašava, rušenje u smislu opoziva predsjednika, jer ako je riječ o rušenju, nastavlja, onda postoje određene procedure.

- Nezadovoljna sam stanjem u stranci i načinom na koji nas percipiraju naši birači. Mi smo tu zbog njih i ako vidimo da su ti trendovi negativni i da je percepcija među našim biračima loša, onda se trebamo duboko zamisliti nad time i napraviti sve što je moguće da se to promijeni. Ako to znači promjenu trenera ili cijelog tima, onda treba razmišljati i o tome – kaže Glasovac.

No što nakon odlaska Bernardića, postoji li neki daljnji plan među ljudima koji ga žele srušiti, zanima novinare.

- Takve odluke se ne bi trebale donositi preko noći, međutim, mi već godinu dana razgovaramo o stanju u stranci i jesmo li zadovoljni njime ili ne, i što bismo mogli učiniti da ga popravimo. Svi recepti koje smo do sada upotrijebili nisu imali učinka i očito trebamo tražiti nove načine, a koji je taj novi recept, u ovome trenutku ne znam. No, sigurna sam da neću moći živjeti s tim da sam šutke i pasivno gledala nešto što odlazi u propast i ništa nisam učinila. Još nismo detektirali što bi bio spas SDP-a. Razgovaramo već godinu dana i očekujem da će se sada neki razgovori intenzivirati. Detektirali smo probleme, ali nismo detektirali rješenje, ali hoćemo – uvjerena je Glasovac.

Neće, dodaje, licitirati s imenima, ima dosta ljudi koji bi korektno radili posao predsjednika SDP-a. Izborni postupak nije ni otvoren, a kamoli završen, naglašava.

- Idemo pričekati, nemojmo danas tražiti odgovore na baš sva pitanja. Ja se, kao što sam puno puta do sada rekla, neću kandidirati jer smatram da nemam dovoljno iskustva i kompetencija da bih se u ovom trenutku prihvatila tako odgovorne uloge, no, sigurno mogu biti dio tima koji će pokušati SDP čupati iz krize. Ako i drugi tako misle, ja ću se toga rado prihvatiti – zaključuje Glasovac.

