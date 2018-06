SDP-ovi gradonačelnici poručili u pismu: SDP je iznad interesa pojedinaca

Gradonačelnik Trogira Ante Bilić,gradonačelnik Ploča Mišo Krstičević, gradonačelnica Supetra Ivana Marković, gradonačelnik Ogulina Dalibor Domitrović, gradonačelnica Zlatara Jasenka Auguštan-Pentek, gradonačelnik Čakovca Stjepan Kovač, gradonačelnik Nove Gradiške Vinko Grgić i gradonačelnik Koprivnice Mišel Jakšić poslali su svim članovima svoje stranke zajedničko pismo u kojem komentiraju aktualne događaje unutar same stranke i u kojem pozivaju predsjednika Davora Bernardića i njegove najbliže suradnike na otvoreni razgovor. "SDP je važniji od bilo kojeg pojedinca! Nema tog pojedinačnog interesa koji može i smije biti ispred interesa stranke, a to znači i interesa demokratske Hrvatske", ističe se u pismu.

Poštovani članovi predsjedništva SDP-a,

Mi, SDP-ovi gradonačelnici i načelnici, kao i brojni naši članovi i glasači, s velikom pozornošću pratimo najnovije događaje u našoj stranci, odnosno u njezinom vrhu. Ovi događaji, brojne inicijative koje se prezentiraju putem medija, dodatno destabiliziraju stranku i umanjuju izglede da SDP ostane relevantan politički čimbenik u našoj zemlji kojoj je potrebna snažna demokratska, moderna i socijalno osviješćena stranka.

Hrvatska u stanju u kakvome se trenutno nalazi, zemlja u kojoj se sve glasnije čuju glasovi iz 19. stoljeća, treba snažnu socijal-demokratsku stranku koja će biti stup obrane pred raznim retrogradnim pokretima i inicijativama. Ovakav SDP, razoren unutarnjim sukobima i borbom za prevlast raznoraznih struja, prestat će biti politički relevantan čimbenik, a još manje nekakav jamac demokratske i moderne zemlje. Zato je sada, više no ikad prije, važno preispitati odnose u stranci i njezinom vodstvu, ali raspravom u stranci - na stranačkim tijelima. SDP će svoju snagu moći pokazati smo onda i ako svoje probleme riješi unutar stranke. Ako je to promjena predsjednika i vodstva stranke, novi izbori ili neko treće rješenje, to mora biti demokratski proces usmjeren i vođen važnim ciljem: snažan i demokratski SDP u modernoj i demokratskoj Hrvatskoj.

Vođeni tom idejom, snažne i demokratske stranke, pozivamo predsjednika stranke, sve potpredsjednike i članove predsjedništva da se okupe i otvoreno razgovaraju o budućnosti stranke, o međusobnim odnosima i novim odgovorima i rješenjima za sadašnju situaciju. Pri tom je važno da se vode načelom: SDP je važniji od bilo kojeg pojedinca! Nema tog pojedinačnog interesa koji može i smije biti ispred interesa stranke, a to znači i interesa demokratske Hrvatske.

Svi oni koji sudjeluju u različitim inicijativama kojima smo svjedoci ovih dana moraju s velikom pažnjom komunicirati sadržaje svoje inicijative, ali ne smiju koristiti imena nas gradonačelnika i načelnika koji smo zainteresirani jedino za snažan SDP. Molimo da se na nas ne vrši pritisak da stavljamo svoj potpis na pismo koje ne nudi nikakva konkretna rješenja. Mi najbolje znamo da se izbori ne mogu dobiti puštanjem „spinova“, kao ni svađama, već samo ustrajnim radom i odgovornošću, uz posvećenost svojim građanima i njihovim problemima. To je recept i za naš SDP - bit ćemo onoliko snažni koliko će nas građani prepoznati kao one koji imaju odgovore za stanje i probleme s kojima se svakodnevno susreću. Samo takav SDP će pružiti nadu našim građankama i građanima koji su izgubili vjeru i nadu u budućnost. A najnoviji događaji u našoj stranci dodatni su im argument u sveprisutnom pesimizmu.

Pozivamo sve vas iz vrha stranke koji ste glavni protagonisti ovih događaja, ali koji ste i odgovorni vlastitom pozicijom i izbornim legitimitetom, da svoje djelovanje podredite glavnom cilju: završetku unutarstranačkih sukoba i osnaženju stranke. Ako to podrazumijeva i nove izbore unutar stranke za predsjednika i predsjedništvo, onda takvu odluku treba donijeti na tijelima stranke, a ne putem kojim jedino rušimo naš SDP.

I za kraj ponavljamo – svojim svakodnevnim radom pokazujemo kako se vodi briga o građanima i koja je prava uloga političara kao predstavnika istih. Odabrali smo SDP kao sredstvo kojim želimo mijenjati Hrvatsku na bolje jer usprkos svemu što se događa i dalje smo jedino progresivno tkivo u društvu. Iz tog razloga je interes SDP-a, kao faktora promjena i napretka, ispred i iznad svih interesa pojedinaca.

Drugarski pozdrav!

