Srpski plaćenik poginuo u Kursku: Bio je pripadnik ruske jurišne brigade, stradao je u napadu ukrajinskog drona

U borbama na području Kurske oblasti navodno je poginuo srpski dobrovoljac Marko Matović Mat iz Zemuna. Kako prenose Zemunske vijesti, Matović je sudjelovao u ratu u Ukrajini od prosinca 2022. godine kao pripadnik 1. jurišno-desantne brigade „Volki“. Sprovod je zakazan za danas na groblju u Batajnici, prenosi Blic.

Navodno je poginuo dok je pokušavao spasiti ruskog vojnika. Srpski mediji pišu i kako je Matović navodno sudjelovao u borbama u Lisičansku, Avdijivki, Soledaru, kao i Bahmutu i Časiv Jaru. Matović je, kako pišu mediji, poginuo u napadu ukrajinskog drona.

Prema dopunama Kaznenog zakona Srbije, uvedena su kaznena djela sudjelovanja u ratu ili oružanom sukobu u stranoj državi te organiziranja takvog sudjelovanja. Svaka osoba koja i dalje sudjeluje u ratu ili oružanom sukobu izvan Srbije, prema ovom zakonu, počinila je kazneno djelo i bit će kažnjena zatvorskom kaznom od šest mjeseci do pet godina, ako je sudjelovala kao pojedinac. Ako sudjeluje u skupini, predviđena je zatvorska kazna od jedne do osam godina zatvora, dok je za organizatore propisana kazna zatvora od dvije do 10 godina, piše Blic.

