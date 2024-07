Srbima i Česima ostaje dožupan, DP traži referendum

Po rezultatima popisa stanovništva iz 2021. godine češka i srpska nacionalna manjina izgubile su zakonsko pravo na zamjenika župana u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji. Zakon, naime, predviđa da pravo na dožupana iz svojih redova nacionalne manjine imaju u županijama u kojima čine više od 5% ukupnog stanovništva, a obje manjine u ovoj, jedinoj županiji koja je do sada imala dva manjinska dožupana pale su ispod tog praga.

Do praga im, doduše, nedostaje jako malo – Srba je 105, a Čeha 95 manje od 5%. Pa ipak, i jedna i druga manjina vjerojatno će ga zadržati, i to na temelju izmjena županijskog Statuta koje je mjerodavnom odboru Županijske skupštine predložio Vladimir Bilek, županijski vijećnik, ali i saborski zastupnik te predsjednik saborskog Kluba nacionalnih manjina.

Oblikovali tradiciju županije

Odbor je prihvatio Bilekovo obrazloženje da su češka i srpska nacionalna manjina uvelike oblikovale tradiciju županije, koja će na ovaj način nastaviti kontinuiranu podršku ovim i svim drugim manjinama i predložio Skupštini da krene u izmjene Statuta. Skupština, u kojoj većinu čine HDZ, HSLS i DHSS, u petak je prihvatila taj prijedlog, što znači da je i službeno pokrenuta procedura izmjene temeljnog dokumenta Županije.

To je, pak, naišlo na oštru kritiku iz Domovinskog pokreta, čija je vijećnica Dubravka Dragašević procijenila da je riječ o pukom uhljebljivanju. Upozorila je da zakon ovim manjinama više ne jamči pozicije dožupana i ironično zamolila župana Marka Marušića da otvori još 19 županijskih ureda, kako bi svoje dožupane imalo i preostalih 19 nacionalnih manjina pobrojanih u preambuli ustava.

Na njezino izlaganje reagirao je predsjednik HDZ-ova Kluba vijećnika Silvestar Štefović, koji je kolegicu poučio da je donesena tek odluka da se pokrene postupak izmjene Statuta, ne i konačna odluka o izmjeni, no jasno je kako podrška skupštinske većine u ovoj fazi upućuje na ozbiljne namjere vladajućih da se Statut izmijeni kako je predloženo. A s obzirom na to da ova odluka vjerojatno neće naići na oduševljenje HDZ-ovih birača na terenu, kuloari nagađaju kako je “mig” za izmjene došao s nacionalne razine, na kojoj je Bilek dio saborske većine. DP se, međutim, ne namjerava pomiriti s ovakvim planom. Županijska organizacija ove stranke izišla je s priopćenjem u kojem traži da se o izmjenama statuta provede referendum.

Nepostojeća prava

“Drskost Kluba nacionalnih manjina seže do tih razmjera da su si dali za pravo da smiju prema lokalnim razinama spuštati zahtjeve koje im u redovnim saborskim procedurama ne bi prošle, i to u one gdje većinu drži HDZ sa svojim koalicijskim partnerima”, procjenjuje DP i najavljuje kako će “poduzeti sve zakonske mjere da se ospori stvaranje povlaštene kaste”. “Neka referendumom stanovništvo odluči želi li dati nepostojeća prava pripadnicima nacionalnih manjina i izdvajati iduće četiri godine, pa i dalje za financiranje nepostojećih mjesta zamjenika župana”, poručuju iz DP-a, a ostanu li pri tom stavu, ovoj županiji ne gine uzbudljiva kampanja na lokalnim izborima u svibnju iduće godine.

