Srbija s ponosom očekuje Xija Jinpinga: 'Čast koju svojim dolaskom čini našoj zemlji, nemjerljiva je za sve nas'

Srbija s velikom političkom pozornošću očekuje dvodnevni posjet kineskog predsjednika Xija Jinpinga, koji stiže u utorak poslijepodne, a biti će dočekan uz najviše državne počasti i pomno isplaniran program. Pripreme za doček i boravak kineskog šefa države razrađene su do u detalje, a u glavnoj ulozi domaćina bit će srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić.

Zrakoplov kineskog predsjednika u zračnom prostoru Srbije dočekat će MIG-ovi Vojske Srbije (VS) i jednako tako ga ispratiti po završetku posjeta, tijekom kojeg će o njegovoj sigurnosti brinuti 3.400 policajaca. Xija Jinpinga u zračnoj luci "Nikola Tesla" očekuje počasni vod garde VS-a, a tijekom ceremonije dočeka, uz izvedbe nacionalnog folklora, na velikom video zidu bit će ispisana poruka kineskom predsjedniku. Duž autoceste ka Beogradu i središnjim gradskim ulicama postavljene su kineske i srpske zastave, a na nadvožnjacima ispisane poruke dobrodošlice.

Svečani službeni doček uz najviše počasti slijedi u srijedu prijepodne ispred Palate Srbija, a tijekom susreta izaslanstava dviju država očekuje se potpisivanje tridesetak bilateralnih sporazuma. Najavljeno je da Xi Jinping dolazi u pratnju čak 400 političkih dužnosnika i gospodarstvenika. Prema navodima beogradskih medija bliskih Vučićevu uredu, uz ručak i tradicionalna srpska jela, vina će Xiju Jinpingu služiti osobno srbijanski predsjednik. Bit će to, kako se navodi, srpska vina - od pjenušca do desertnog vina koje je najvećim dijelom autohtona srpska sorta.

Domaćini će kineskom predsjedniku prirediti i glazbeni program. Bit će izvedene pjesme "Moja domovina i ja", te "Prelijepi cvijet jasmina", obje na kineskom jeziku, dok će na kraju biti otpjevana pjesma "Ovo je Srbija". U okviru priprema za dolazak Xija Jinpinga Vučić se u ponedjeljak sastao s veleposlanikom Kine u Beogradu Lijem Mingom. "Čast koju svojim dolaskom čini našoj zemlji, nemjerljiva je za sve nas, pogotovo imajući u vidu planove Srbije za snažno ubrzanje sveopćeg razvoja, kao i globalni geopolitički kontekst", objavio je Vučić na Instagramu poslije sastanka.

On je istaknuo da se Srbija ponosi "čeličnim prijateljstvom s Kinom". "S nestrpljenjem čekamo posjet predsjednika Xija, uvjereni da će naše gostoprimstvo pokazati koliko Srbija cijeni partnerstvo s ovom velikom zemljom", poručio je Vučić. Kineski predsjednik Xi Jinping je, u okviru svoje prve europske europske turneje nakon pandemije covida-19, već posjetio Francusku, a do 10. svibnja slijede posjeti Srbiji i Mađarskoj. Bit će to drugi posjet kineskog šefa države Srbiji u posljednjih osam godina.

