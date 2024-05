Bečanin htio Flixbusom u Zagreb. Nije mu dozvoljen ukrcaj, prtljaga putovala bez njega, pa potom nestala

Austrijski dnevni list “Heute” piše o dvostruko mučnom incidentu, kako za Austrijanca Josefa kojem vozač autobusnog prijevoznika “Flixbus” nije dozvolio da se ukrca u autobus u Beču te je njegova prtljaga putovala do Zagreba bez njega, tako i za čelništvo Flixbusa, od kojeg ogorčeni Bečanin traži odštetu od 2.875 eura, jer mu je, barem kako su mu rekli, njegov kofer izgubljen. A u koferu su mu navodno bili putovnica, gotovina u eurima i tablet.

Ono što je posebno neshvatljivo i bode u oči u cijeloj toj zavrzlami, kako piše list Heute je, da je Bečanin morao angažirati odvjetnika, jer mu je kasniji kontakt s prijevoznikom, koji odbija platiti odštetu, bio više nego mučan. Iako se je incident dogodio 2. travnja, ni nakon gotovo dva mjeseca Bečanin još uvijek nije dobio svoje stvari.

Heute navodi kako se je Josef veselio putovanju u Zagreb i boravku u Hrvatskoj. I da je tim više bio strašno razočaran kada se je htio ukrcati u autobus 2. travnja, a vozač mu nije to dozvolio, uz obrazloženje da nema ispravnu kartu, što je vidio, skeniranjem iste. Naime, Bečanin je rezervirao prijevoz do Zagreba prethodnim autobusom, na kojeg je navodno zakasnio. Budući da mu je kofer već bio u autobusu, rekao je vozaču da će brzo otrčati do šaltera i kupiti novu kartu, što je i učinio. Iako je šalter za prodaju karata na bečkom autobusnom kolodvoru Erdberg posve blizu, vozač ga očito nije htio pričekati. Kada se je Josef vratio, autobusu više nije bilo ni traga ni glasa. Ali, ni njegovoj prtljazi, koja je do Zagreba putovala bez njega.

“Htio sam ići sljedećim autobusom, ali budući da mi je putovnica bila u predanoj prtljazi, ni to nije bilo dopušteno”, rekao je Bečanin. Tako mu je i plan C propao, ističe austrijski list. Kako ni do danas nije dobio svoju putnu prtljagu natrag, Bečanin je angažirao odvjetnika, kako bi od Flixbusa dobio odštetu. I traži 2.785 eura za izgubljeni kofer i stvari u njemu. Međutim, Flixbus nudi tek 270 eura.

“Kao gestu dobre volje”, služba za korisnike Flixbusa ponudila je isplatu odštete od 270 eura, što je putnik odbio, navodi list Heute. Flixbus krivi putnika: “Ne možemo objasniti zašto putnik ponovno nije iskrcao svoju prtljagu”. I napominje kako ne pristaje na isplatu zatraženog iznosa odštete od ukupno 2.785 eura. Radi se o 1.335 eura za izgubljenu prtljagu i 370 eura za zamjenske troškove (u koferu su bili tablet i jakna koja mu treba za posao). Tu je i 1.080 eura za odvjetnika.

Tvrtka se ne smatra odgovornom za nesreću s koferom, piše: “Općenito, odgovornost je naših putnika da budu u autobusu kako bi se prijavili na vrijeme prije redovnog vremena polaska.” Što se dogodilo na autobusnom kolodvoru u Beču za Flixbus je misteriozno:

“Ne možemo objasniti zašto putnik nije ponovno iskrcao svoju prtljagu nakon što ga je vozač odbio i napustio autobus.” Iz Flixbusa naglašavaju da je muškarac samoinicijativno ukrcao svoju prtljagu u autobus te da vozilo nije ranije krenulo. “Žao nam je zbog neugodnosti koje je putnik proživio”, kaže autobusni prijevoznik, ali ne želi financirati Bečaninu novo odijelo i novi tablet.

Tko će izvući deblji kraj, znat će se uskoro. Kako je izvijestilo čelništvo Flixbusa “Naš pravni odjel trenutno ispituje slučaj i u kontaktu je s putnikom u vezi s dogovorom”.