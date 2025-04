Spustite se najdužom zipline stazom u Europi, naučite se opustiti po metodi Arnolda Riklija

Ukoliko planirate gdje biste mogli krenuti na proljetni izlet, Bled u susjednoj Sloveniji mogao bi biti vaš izbor jer tamo možete doživjeti jedinstvenu priču o tome kako uživati u prirodnom okruženju s pogledom na jezero i jedini slovenski Bledski otočić, vrhove Triglava, ali i Julijske Alpe u čijem se podnožju nalazi. U toplijem dijelu godine ovdje je zrak svjež, noći hladne te idealne za spavanje, a dani prepuni doživljaja. U jedno od njih povest će vas vodić Martin Šolar koji će vam kroz kružnu šetnju 'Straža s Riklijem' na praktičan način reći sve o metodi uživanja u prirodi Arnolda Riklija.

- Arnold Rikli bio je švicarski naturopat koji je kao mladić došao na Bled te se uz pomoć sunca, vode i svježeg zdravlja samoizliječio. Svoje je iskustvo prenosio dalje pa je vrlo brzo njegova metoda 'liječenja' postala svjetski poznata. Iako vrlo kontroverzan, on i njegova metoda Bled su u drugoj polovici 19 stoljeća pretvorili u odredište zdravstvenog turizma - kaže Martin na početku nekad Riklijeve, a danas Bledske fitness promenade. Ona kroz blagu uzvisinu vodi sve do vrha Straža; inače Bledsko jezero okružuje tri brda - spomenuta Straža, Ojstrica i Osojnica s kojeg puca pogled na cijeli Bled ali i na zelene atrakcije koje ova destinacija nudi u toplijem dijelu godine - adrenalinsko sanjkanje, fitness na proplancima ili livadama.

Foto: Nikola Zoko

Dok promatrate Bed s vidikovca Straža pogled će vam privući Rikli Balance Hotel koji se nalazi tik uz Bledsko jezero. U isto vrijeme moderan i ekološki prihvatljiv ovaj hotel je svojim interijerom u potpunosti uklopljen u prirodu koja ga okružuje. Ono što oduševljava je miris i ljepota drva koje oplemenjuje interijer (bor s okolne Pokljuke), funkcionalnim namještajem, ugodnim dobama u kojima anatomski madraci i jastuci nude potpuno opuštanje. Uz sve spomenuto, ovo mjesto nudi i jedinstvenu 'Rikli metodu' koja podrazumijeva odmor, opuštanje te uživanje u lokalnoj hrani koja je ovisno o mjesecima baza menija ovog naturopata.

- Mi smo mjesto za odmor i trudimo se u svakom segmentu udovoljiti suvremenim putnicima. Interijerima dominira prepoznatljiv miris koji poziva na opuštanje, sobe su pune svjetla ali i elemenata koji pričaju priču o ljepotama prirode ove destinacije. Kuhari svakodnevno prilagođavaju meni Riklijevoj metodi ali i potrebama suvremenog čovjeka, poslužujemo svakodnevno Riklijeve kolačiće i kruh, u hotelu imamo regeneracijsku Riklijevu sobu koja omogućuje maksimalno opuštanje i regeneraciju. Interijer te sobe je u potpunosti prirodan - dominiraju vuna i drvo a kromoterapija svojim crvenim, plavim, zelenim i bijelim svjetlom omogućuje harmonizaciju. Zidovi regeneracijske sobe bogati su mahovinom koja pročišćava zrak od bakterija. Kad je voda u pitanju ponosimo se prekrasnim bazenski kompleksom i novouređenim wellnessom Živa - kaže Luka Stepančić direktor Sava Hoteli Bled otkrivajući kako je wellness na ovom mjestu adut više u jačanju turizma ove destinacije.

Uz šest sauna koje nude brojne programe, jedinstvena je, a svakako i najpopularniji Rikijev dnevni ritual koji omogućuje kombiniranje saune, kupanja u bazenu, masaže snopovima smreke obogaćena eteričnim uljem koje se lagano utapkava u kožu te zdravim napitkom i obrokom. Uz to, uz različite programe unutar hotela svima koji se žele opustiti na raspolaganju je i Rikijev put za opuštanje bosonoga staza. Naime Rikli je u svojoj metodi inzistirao na bosonogom hodanju i to ujutro po rosnoj travi, navečer po toplim cestama kako bi se stimulirale točke na stopalima te potaknule vitalne funkcije organizma. U skladu s tim načelima kreirana je Rikli staza u zelenom dijelu parka ispred hotela s ciljem djelovanja na unutarnje organe i jačanju imunološkog sustava, prevladavanju umora i oslobađanju od stresa, djelujući protiv boli i upala, potičući protok krvi, poboljšavajući rad limfnog sustava, ubrzavajući metabolizam, te pomažući u detoksikaciji organizma. Upravo zato ne čudi kako je ova staza hit i kako je svakodnevno prolaze svi oni koji uživaju u zelenom Bledu.

Foto: Nikola Zoko

No nije Rikli staza jedina na Bledu. Potičući spoj čovjeka i prirode, ali i otkrivanje ljepote i jedinstvenosti destinacije turistički je ured kreirao niz različitih kružnih šetnji oko Bledskog jezera. Bilo koju da odaberete, sami ili u društvu vodiča poput 'hodajuće enciklopedije' Nike Rakoveca svakako kombinirajte uz hodanje ili vožnju biciklima i prelazak tradicionalnim drvenim brodom Pletna na Bledski otok. On je ujedno i jedini prirodni otok Slovenije do čijeg se vrha treba popeti po stepeništu iz 17 stoljeća. Možda vam se na prvi pogled zalogaj čini zahtjevnim, što je razumljivo jer do vrha vas dijeli 99 stepenica, no kad se popnete shvatit ćete da se trud isplatio. Na vrhu otoka nalazi se Crkva Marijinog Uznesenja iz 17. stoljeća sa zvonom želja. Obilazak dvorca traje u prosjeku 45 minuta, a uz posjeti crkve, 54 metara visokog zvonika, malog muzeja na ovom mjestu možete kušati prirodne sokove i tradicionalnu poticu.

I kad ste mislili da ste doživjeli puno toga na Bledu pogled vam može odlutati na ured Zipline centra Dolinka. On se nalazi na Bledu, a zavirite li u njega znajte da ste jednim korakom bliže novom životnom adrenalinu. U ugodnom razgovoru s vodičima Jurom, Anžeom i Fidanom strah nestane, pa i oni najplašljiviji kreću u ovu avanturu. U prvom razgovoru u uredu Zipline centra Dolinka učite o opremi koju trebate, ali i pravilima ponašanja, u 'safe talku' naučite sve o svladavanju ove avanture. Nakon ugodnog razgovora dovoljno se samo prepustiti, slušati naputke i krenuti. Ovo je najdulju Zipline u Europi (treba vam 2,5 sata), kilometražu od 4 km savladavate u sedam etapa uživajući u burnoj Savi Dolinki, prekrasnom pejzažu ali i u 50 nijansi zelene koje vas tjeraju da se zaljubite u zeleni Bled ovog proljeća!