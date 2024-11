Sljedeće godine veće socijalne naknade: Evo za koliko će se povećati osnovice

Socijalne naknade sljedeće godine nešto će malo porasti, budući da će se njihove osnovice povećati za desetak eura. Povećanja triju osnovica za izračun socijalnih davanja predviđena su prijedlozima koje je Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike ovih dana uputilo u javno savjetovanje. Tako će osnovica za izračun zajamčene minimalne naknade (ZMN), koja je za 2024. godinu iznosila 150 eura, u 2025. iznositi 160 eura.

Riječ je tzv. socijalnoj pomoći koja se priznaje samcu ili kućanstvu bez dovoljno sredstava za podmirenje osnovnih životnih potreba. Sljedeće godine ZMN za samce iznosit će 160 eura, odnosno za stariju osobu i osobu potpuno nesposobnu za rad, koje sada primaju 195 eura, to će porasti na 208 eura.

ZMN za kućanstvo utvrđuje se kao zbroj udjela svakog člana kućanstva. Odrasli radno sposoban član kućanstva ima pravo na 70% osnovice pa će to iznositi 112 eura umjesto sadašnjih 105 eura, koliko će iznositi i ZMN za dijete. Za samohranog roditelja umjesto 180 eura, 120% osnovice iznosit će 192 eura, koliko će iznositi i osnovica za trudnice i rodilje do šest mjeseci nakon poroda. Za dijete u jednoroditeljskoj obitelji to će biti osam eura više nego sada, 128 eura, a za dijete samohranog roditelja 144 eura.

Nadalje, osnovica za izračun naknade za rad udomitelja i opskrbnine bit će 90 eura. Ta je osnovica za ovu godinu 80 eura. Osnovice za ZMN i za naknadu za udomitelje Vlada donosi jednom godišnje za sljedeću godinu. Za izračun drugih socijalnih naknada osnovica će biti 75 eura, 8,64 eura više od trenutačne osnovice koja prema odluci iz 2022. iznosi 500 kuna, odnosno 66,36 eura.

U sustavu socijalne skrbi, uz ZMN, postoji niz naknada: naknada za troškove stanovanja, naknada za ugroženog kupca energenata, naknada za osobne potrebe, jednokratna naknada, naknada za pogrebne troškove, naknada za redovito studiranje, plaćanje troškova smještaja u učeničkom domu, status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja, naknada za troškove prijevoza zbog školovanja.

U elektroničkom savjetovanju zasad skoro da i nema primjedbi na ova simbolična povećanja. Za udomitelje povećanje osnovice na 90 eura je sramotno ispunjavanje forme, a to se sigurno neće dobro odraziti na potrebno jačanje udomiteljstva. "S obzirom na veliki porast troškova života, od hrane, energenata, odjeće, školskih potrepština i svega drugoga te visoku inflaciju, smatram da bi osnovica trebala biti najmanje 110 eura. Čak i da podignete osnovicu na ovoliko, dok uredba stupi na snagu i počne se provoditi, inflacija će je obezvrijediti pa kao da je i nismo dobili. Uvjeren sam da svi udomitelji slično razmišljaju, tako da vas molim da još jednom preispitate svoj prijedlog i uskladite ga s troškovima i inflacijom", glasi jedna primjedba.

