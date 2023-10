Slijedi potpuno nova istraga u Grčkoj: 'Stvar se sada bitno komplicira. Moramo biti oprezni'

Na oružju koje je predmet vještačenja grčkih istražitelja nakon ubojstva navijača AEK-a nije pronađen DNK hrvatskih državljana, potvrdio je za Večernji list Athanasios Kaymenakis, odvjetnik većine Bad Blue Boysa koji se nakon sukoba s grčkim huliganima u Ateni 8. kolovoza nisu vratili kući, već su raspoređeni u istražne zatvore u Grčkoj. S odvjetnikom smo razgovarali o velikom preokretu u istrazi zbog smrti navijača AEK-a Michalisa Katsourisa, koji je nasmrt izboden pod još nerazjašnjenim okolnostima, i posljedicama koje čekaju zatočene Boyse. Istraga koja se oduljila, kako je pojasnio Kaymenakis, zbog velikog broja osumnjičenika, ali i čak 11 kaznenih djela koja im se stavljaju na teret, konačno je donijela rezultate dugo očekivanog DNK vještačenja, a kako je za Večernji list ekskluzivno potvrdio grčki odvjetnik, na dvama noževima koji su pronađeni u blizini sukoba nisu pronađeni tragovi niti otisci, odnosno DNK hrvatskih državljana. No, grčki odvjetnik koji je tek primio analizu iz policije te napominje kako tek mora proučiti sve detalje, otkriva dosad nepoznate informacije – da je na nožu koji je policija obrađivala pronađen DNK ubijenog Katsourisa!

Stvar se sada bitno komplicira. Moramo biti oprezni, možemo kazati da su ovo dobre vijesti, ali pojavili su se i novi dokazi s videosnimki, stoga sada slijedi potpuno nova istraga, govori grčki pravnik.

Otkrivamo kako se na videosnimkama vidi da hrvatski navijač nije nosio rukavice pa bi njegov DNK ostao na nožu koji se vještačio.

– Sada se igra partija šaha, apeliram da se oprezno izvještava u ovom slučaju. Hrvatski mediji pišu da je pronađeno oružje ubojstva, to je neistina i nanosi veliku štetu. Dva su pronađena noža, a na jednom o njih je, prema izvješću, DNK ubijenog – potvrdio je Kaymenakis. Policija je oko stadiona nakon sukoba pronašla krvave dijelove odjeće, prazne staklene boce, dva noža s oštricama od osam i devet centimetara, a na jednom je bilo i tragova krvi.

Oko 150 najvatrenijih pripadnika Boysa stiglo je u glavni grčki grad, a u kasnim večernjim satima došlo je do žestokog sukoba s navijačima AEK-a. Dva mjeseca kasnije ubojica nije identificiran, oružja ubojstva zasad nema, a u grčkim zatvorima su 102 državljana Hrvatske od kojih su neki s ubodnim ranama. Ministar pravosuđa ministar Ivan Malenica kazao je jučer da ni njemu nije jasno zašto se istraga tako oduljila, a sada kreće potpuno nova, zbog novih dokaza.

– Nemamo izvješće DNK analize, ali danas je ročište na kojem bi to trebalo ući u spis, odnosno predmet. Poslao sam pismo grčkom kolegi ministru zbog istrage koja se rastegnula, ali mi ne možemo pritiskati pravosuđe zemlje. Napisao sam mu da su naši ljudi ozlijeđeni, a da nema procesuiranih s druge strane, smatram to razlogom da se stvar dodatno istraži kad već toliko traje. Osobno sam u stalnom kontaktu s našim zatvorenicima i mogu potvrditi da su dobro, bilo je pritužbi jer zbog sigurnosti neki nisu mogli u šetnju, ali to je riješeno – kazao je Malenica. Na pitanje je li pravosuđe odgovorno što je među uhićenima dio navijača koji su iz zemlje izašli sa sudskom zabranom odlaska na utakmice zbog ranijih izgreda, Malenica odgovara da su navijači su kompleksno pitanje. Pitali smo ministra što je s navijačem kojeg su prema navodima medija potpisom šefice Dinama Vlatke Peras vratili u Zagreb prerušenog u člana Dinama, jesu li bile očekivane i akcije uhićenja u Dinamu kao i deportacije zbog ometanja istrage i slično, Malenica odgovara da je to posao policije.

Županijski sud u Velikoj Gorici jučer je odlučio prekinuti postupak izručenja za Benjamina S. jer se protiv njega u Hrvatskoj vodi pet postupka, dok je Županijski sud u Zagrebu u slučaju Filipa Ž. odlučio o Grčke zatražiti nadopunu EUN-a. Prošli tjedan zagrebački sud tražio je nadopunu zahtjeva za Ivana P. dok je postupak izručenja prekinut za Maria B. jer se i protiv njega vode drugi postupci.

