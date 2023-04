Slavko Kojić: Stranka Bandić Milan 365 ide u stečaj, a nova neće nositi njegovo ime

Ovo mu je, kaže, prvi stečaj u 40 godina karijere. Ali je bio nužan za nastavak političkog djelovanja stranke koju je osnovao Milan Bandić, za koju će ovih dana otvoriti stečajni postupak i pokrenuti proces nastanka nove stranke, slične orijentacije. Kakva sudbina očekuje stranku Bandić Milan 365 – stranku rada i solidarnosti, u TV studiju Večernjeg lista govorio je njezin predsjednik Slavko Kojić.

Možete li u kratkim crtama ispričati što je dovelo do stečajnog postupka?

Do stečaja je došlo slijedom prvostupanjske presude koju je donio Trgovački sud u Zagrebu i presudio u korist tužitelja – 4Film d.o.o. zbog događaja koji se navodno dogodio u svibnju 2017., kada je navodno ta pravna osoba, koja se bavi produkcijom, sudjelovala u kampanji za lokalne izbore s gradonačelničkim kandidatom Milanom Bandićem. Snimila je navodno u tu svrhu neke spotove, koje ja nisam vidio niti sam bio angažiran, iako sam bio osoba ovlaštena za zastupanje stranke kao poslovni direktor i kao osoba koja je registrirana u registru političkih stranaka. Jedina osoba s kojom se mogao zaključiti ugovor, da ga je bilo, pa i usmeni, bili smo Bandić i ja.

Znači, ugovora nema?

Ne postoji. Ni sestre koje stoje iza tvrtke 4Film ne tvrde da ima ugovora, one tvrde da su one dogovarale nešto, nitko ne zna što, ni ja kao osoba koja zastupa stranku, s gospodinom Lovrićem, koji se na sudu očitovao da on nije bio osoba koja je vodila kampanju, nego da je bio koordinator radova, što god to značilo. Ne može se kako se komu hoće u stranci preuzimati obveze prema trećima. Ako to netko želi, onda ja za to moram dati punomoć, i to u pisanom obliku. A ja nikomu nikad nisam dao punomoć, niti me tko to tražio. Kad je ta famozna faktura došla u prosincu 2017., dakle šest mjeseci nakon izbora, asistenticu sam zamolio da pita g. Lovrića što je to što je on odbio da se parafira i da se plati, rekavši da mi nemamo nikakvih obveza prema 4Filmu. Nakon toga sam to isto na jednom ročištu pitao i Bandića, on je to potvrdio, i to u prisutnosti Lovrića.

Govori se o 35 filmova i 885.000 kuna...

Kažu da su ih snimili toliko i da je to toliko koštalo. Kako su znali koliko filmova trebaju napraviti ako nitko od ovlaštenih osoba stranke nije preuzeo tu obvezu. Zvali su sudskog vještaka, a on nije iz domene audiovizualnih djelatnosti, nego iz financijsko-računovodstvene sfere. Ne znam kako kolega iz moje struke može procijeniti koliko vrijedi audiovizualni uradak.

Jeste li o tome razgovarali s gospodinom Lovrićem?

Problem je u tome što i sud misli da sam s Lovrićem oko toga bio u kontaktu, tako se čita iz obrazloženja. No s gospodinom Lovrićem ne razgovaram od 2015. godine, otad nismo riječ progovorili, osim “dobar dan”, do dana današnjeg.

Zašto?

Kad se stranka osnivala i kad je Bandić poslao poruku tko treba biti u rukovodstvu stranke, on i još jedna važna osoba iz političkog miljea stranke Bandić Milan 365, kad su čuli da i ja moram biti u rukovodstvu stranke, demonstrativno su napustili inicijativni odbor, a ni dandanas ne znam zašto.

Je li na sudu ikad svjedočio gradonačelnik Bandić?

U periodu otkako je pokrenut sudski spor u proljeće 2018. godine, pa sve do veljače 2021., to je tri godine, tužitelji se nikada nisu sjetili pozvati glavnog glumca cijele priče. Mi nismo zvali svjedoke jer osporavamo da se išta dogodilo.

Spominje se u javnosti i deložacija iz gradskog prostora?

Između izbora i izdavanja fakture Grad Zagreb je izdao nalog da ih se deložira iz prostora od tisuću kvadrata koje su koristile. Nalog je izdan u rujnu, dakle tri mjeseca poslije izbora i tri mjeseca prije izdavanja fakture, jer nisu plaćale ni zakupninu ni komunalnu naknadu ni naknadu za uređenje voda, a taj su prostor koristili od 2015. i toga se skupilo dvjestotinjak ili više tisuća kuna.

Žalili ste se na prvostupanjsku presudu?

Jesmo, napisali smo deset stranica. Vjerujem da ćemo dobiti drugi stupanj na Trgovačkom sudu jer je napravljen cijeli niz propusta, ali je najveći kamen spoticanja da je račun izdan šest mjeseci nakon izbora.

Što sada?

Kako je izdata prethodna mjera kojom su imobilizirana sredstva na računu stranke, a na računu imamo oko 250.000 kuna i nemamo dospjelih obveza jer sam ja iz svog džepa plaćao oko šest tisuća kuna za najamninu, režije, internet, domenu..., stranka će nastaviti svoju političku djelatnost jer se stečajni upravitelj brine samo o stečajnoj masi i podmirivanju obveza prema vjerovnicima. Osnovat ćemo stranku srodnog imena, iste političke orijentacije, kako bismo imali platformu da se možemo natjecati dalje na izborima. Ja ću ostati u staroj stranci i još neki članovi koji su nužni radi stečajnog postupka, a drugi članovi prebacit će se u novu stranku. Ako i stranka BM365 dobije na sudu, neće biti problem integrirati je u novu stranku.

Kako će se zvati ta nova stranka?

O tome još nismo razgovarali na tijelima.

Hoće li ime pokojnog gradonačelnika biti njezin dio?

Ne, morali bismo konzultirati obitelj, a mislim da je to onda već prenemaganje.

Koliko članova imate?

Oko tisuću.

Planirate li na parlamentarne izbore?

Da, ali ne sami, priklonit ćemo se nekoj od opcija.

Je li Možemo! jedna od opcija?

Ne. Najbliže su nam desno ili lijevo orijentirane stranke, poput Socijaldemokrata, ali ne bi nam stran bio ni Most. U Zagrebu imam dobru komunikaciju i s Domovinskim pokretom. Nitko nam nije stran osim krajnjih ekstrema.

Volio bih da se Jelena Pavičić Vukičević politički opet aktivira

Od prve tri osobe koje su nosile listu stranke BM365 na prošlim lokalnim izborima, drugi na listi - Ivica Lovrić - iz stranke je izišao i postao nezavisni, a treći, arhitekt Otto Barić, otpočetka nije bio u stranci, iako ga je kandidatkinja za gradonačelnicu Jelena Pavičić Vukičević odabrala kao budućeg potencijalnog zamjenika. No Pavičić Vukičević, potvrdio je Kojić u studiju Večernji TV-a, iako je svoj mandat u skupštini prepustila drugome, još je članica stranke BM365, iako nije politički aktivna.

– Volio bih da se aktivira jer je politički potentna i elokventna osoba – kazao je Kojić.