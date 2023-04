Predsjednik Udruge vijeća mladih Zagreba: Izigrali su me ljudi bliski Milanu Bandiću

Nisam počinio to za što me teretite. Udrugu vijeće mladih Zagreba nisam osnovao ja. Osnovala ju je druga osoba, a ja sam samo preuzeo dokumentaciju i nastavio voditi listu. Istina je da sam bio jedina odgovorna osoba za rad udruge i jedina osoba koja je bila ovlaštena za raspolaganje novcem. Problemi su nastali kada je Grad Zagreb, odnosno gradski Ured za opću upravu donio rješenje o prestanku rada udruge. Na to sam se rješenje žalio, a u upravnom postupku Ministarstvo uprave je poništilo spomenuto rješenje, a ja sam dokazao da je udruga radila. Sve projekte za dodjelu novčanih sredstava Grada Zagreba podnosio sam osobno. U nekoliko navrata su mi projekti odobreni i dostavljen je novac na račun Vijeća mladih Zagreba. Problemi su počeli negdje 2012. kada sam od Grada Zagreba tražio da udruzi dodijeli adekvatan prostor, no tada su me izigrali ljudi bliski Milanu Bandiću jer grad mi je prvo dodijelio prostor kojeg sam očistio i uredio, da bi potom utvrdio da taj prostor nije u vlasništvu grada niti se može priključiti na komunalnu infrastrukturu. To je bio uvriježen način postupanja Grada Zagreba. Čekali bi da udruge urede prostor, a zatim bi ih deložirali, a korisnicima bi počele stizati ovrhe zbog neplaćanja najamnine, dok bi vam bilo uskraćeno korištenje prostora - branio se Nikola Starčević.

Optužen je za zloporabu položaja, a prema optužnici tereti ga se da je od 24. srpnja 2008. do 26. studenog 2013. kao predsjednik Udruge vijeća mladih Zagreba, s računa udruge u više navrata podizao novac koji je na računu udruge kao donacije uplatio Grad Zagreb. Radilo se o ukupno 12.900 eura. Starčević je u obrani tvrdio i da je zadnjih 20.000 kuna koje su sjele na račun udruge odmah podigao jer je htio spriječiti da ga ovrši Grad Zagreb.

- Ranije uplaćena sredstva sam podizao i njih sam koristio za rad udruge, a plaćao sam i svoje troškove koje sam imao dok sam radio za udrugu. Ovaj kazneni predmet protiv mene je sinkroniziran u dosluhu s nadležnim tijelima grada Zagreba, a kako bi se diskreditirao moj rad - branio se Starčević.

No tužiteljstvo njegovoj obrani nije vjerovalo, a nisu je potvrdili ni iskazi saslušanih svjedoka. Tijekom istrage saslušana je i tajnica Udruge vijeća mladih Zagreba, koja je u inkriminirano vrijeme bila Starčevićeva partnerica. Iskazivala je da ju je nakon preuzimanja udruge, obavijestio da će biti - tajnica.

- Rekao mi ja da ću biti tajnica samo na papiru. Doista nisam obavljala nikakve poslove u udruzi, a nisam ni nazočila nikakvim sastancima. On je jedini bio ovlašten za raspolaganje novcem. Nisam podizala ni stavljala novac na račun. Koliko mi je poznato, novcem udruge je kupio laptop koji je više godina stajao kod mene na tavanu dok ga nisam predala policiji. Tijekom naše veze, tražio me da otvorim račune u dvije banke i on je na te račune položio svoj novac, mislim da se radilo o nekoliko tisuća eura - kazala je svjedokinja.

I drugi svjedoci su porekli navode Starčevića o održavanju sastanaka. Ti svjedoci su iskazivali da ne znaju ništa o projektima udruge, ali ni o načinu na koji se novac udruge trošio. Saslušan je i Ivica Lovrić koji je dugi niz godina bio jedan od najbližih suradnika Milana Bandića te pročelnik Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i šport.

- Grad Zagreb je raspisivao natječaj i dodjeljivao sredstva Udrugama, a o korištenju tih sredstava sačinjavao se ugovor kojim su se korisnici obvezivali da podnose neku vrstu izvještaja o trošenju sredstava. No kako je sredstva bilo tisuću, sigurno se događalo da su ti izvještaji mogli biti manjkavi te da se nije reagiralo i tražio povrat sredstava. Bilo je takvih slučajeva gdje se korisnike obvezivalo na povrat sredstava no bili su rijetki - kazao je Lovrić.