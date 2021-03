Škoro, Penava i Matić podržali kandidaturu Josipa Dabre za župana

Predsjednik Domovinskog pokreta Miroslav Škoro, Ivan Penava koji je predsjednik Nezavisne liste Ivan Penava i predsjednik Zelene liste Nenad Matić potpisali su s nezavisnim kandidatom za župana Vukovarsko – srijemske županije Josipom Dabrom Sporazum o izbornoj suradnji.

- Želimo učiniti sve za boljitak građana Vukovarsko-srijemske županije. Ne dijelimo ljude ni na ovakve, ni na onakve, ni na lijeve, ni na desne. Vukovarsko-srijemskoj županiji je potrebno zajedništvo slobodnog uma, a ne zajedništvo gdje jedan čovjek govori što treba činiti. Mi smo tu radi promjena. Vjerujem da de građani Vukovarsko-srijemske županije to prepoznati. Naš slogan je „Mladost je rješenje“, rekao je Dabro.

Kazao je kako se za četiri godine ne može ispraviti sve što se pogrešno radilo 20-25 godina ali i da među zaposlenima u županiji postoji kvalitetan kadar koji može donijeti promjene ali i da je taj kadar proteklih godina, radi interesa pojedinaca, uvijek guran sa strane.

Odgovarajući na upite novinara Dabro je rekao kako iza napada na njega koji dolaze iz HDZ-a stoji zapravo Tomislav Čuljak za kojega je rekao kako je od 2001. godine, i dolaska Ive Sanadera na čelo HDZ-a, glavni kadrovik u Vukovarsko – srijemskoj županiji.

- Čuljak je čovjek bez čijeg se blagoslova nije moglo ništa. Niste se mogli zaposliti niti na mjestu čistačice u bolnici. Odluke na stranačkim tijelima nisu se donosile jer su one bile unaprijed pripremljene. Odluke su se zapravo donosile u „ministarskoj šumi“ koja je u vlasništvu Hrvatskih šuma ali za koju je 2019. godine supruga Tomislava Čuljka dobila koncesiju na 30 godina. Radi se o šumi površine 1122 hektara, istakao je Dabro.

Za Banožića je rekao kako je postao ministar obrane jer je lovočuvar u toj šumi kao i da poslije današnjeg dana više neće govoriti o prošlosti nego se isključivo okrenuti budućnosti. Kazao je i kako je po struci magistar kineziologije i da je diplomirao u Zagrebu. Pri tome je prvo rekao kao je studirao 3 godine poslije čega se ispravio i rekao da je studirao 5 godina i da je magistar.

Govoreći o potpisanom Sporazumu predsjednik Domovinskog pokreta Miroslav Škoro rekao je kako u toj stranci smatraju da su Josip Dabro i njegova zamjenica Ivana Mujkić pravo rješenje i da se nada da će ući jednog dana u Domovinski pokret.

-Ovo je i dokaz da kod nas stranačka iskaznica nije važna. Bitni su nam ljudi i njihovi programi. Domovinski pokret tamo gdje može izaći sa svojim kandidatima to će i učiniti, a tamo gdje ne možemo, kao što je to slučaj u Vukovarsko – srijemskoj županiji, podržati ćemo nekoga od kandidata. Svatko tko misli da će mu stranačka iskaznica nešto donijeti u Domovinskom pokretu odmah može okrenuti i otići i baviti se nečim drugim ili pak ostati u politici i biti član HDZ-a, SDP-a, HNS-a, SDSS-a, rekao je Škoro.

Prozvao je premijera Andreja Plenkovića rekavši kako se radi o čovjeku koji svaki dan nešto govori, jako je dobro plaćen ali i ne zna organizirati epidemiološke mjere, cijepljenje, obnovu poslije potresa…

- On je Domovinski pokret nazvao „bljedunjavom strankom“. Interesantno je kako to dolazi od nekoga tko ima papire da je bljedunjav, istakao je Škoro.

Gradonačelnik Vukovara Ivan Penava kazao je kako je Vukovarsko-srijemska županija, u posljednjih 18 godina, izgubila 55.000 stanovnika ili nešto više od 26 posto kao i da će građani u svibnju moći birati.

- Ako žele mogu pozdraviti ove trendove i pokazati da žele ovakvu Vukovarsko-srijemsku županiju i onda neka biraju politike koje su zaslužne i dovele do ovakvih rezultata. Ako to smatraju poražavajućim, moraju odabrati ljude koji imaj snage i hrabrosti to promijeniti, rekao je Penava.

Predsjednik Zelene liste Nenad Matić rekao je kako je istok Hrvatske zaboravljen od hrvatske Vlade, koja više gleda prema Bruxellesu, Berlinu i Parizu nego prema Slavoniji kao i da žele u vlasti mlade i perspektivne ljude kojima će Slavonija biti na srcu i koji će živjeti za ovaj kraj i njegove radišne ljude.