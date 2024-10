Šimunić tužiteljici: Nemojte se ljutiti, ali to je moja stvar. To je kao da ja vas pitam koliko zarađujete

Novi tjedan na suđenju braći Mamić započeo je novim zahtjevom Zdravka Mamića za izmještanjem suđenja s osječkoga na neki drugi sud. Jedan je od razloga netom otvorena istraga protiv suca Zvonka Vrbana, predsjednika Županijskog suda u Osijeku, zbog sumnje u trgovanje utjecajem. Zahtjev za delegaciju nadležnosti Mamić je poslao u ponedjeljak neposredno prije početka rasprave, no sudsko ga je vijeće ekspresno odbilo, kao i više puta do sada, "jer je ranije već pravomoćno odlučeno da mu se uskraćuje to pravo". A potom je na klupu za svjedoke sjeo bivši Dinamovac Josip Šimunić.

"Imao sam teško razdoblje"

- Zdravko Mamić je 2011. pokazao interes za mojim dolaskom u Dinamo, a ja sam tada igrao u Hoffenheimu u Njemačkoj. Raskinuo sam ugovor s Hoffenheimom i otišao u Dinamo kao slobodan igrač. Zastupao me moj tadašnji menadžer Fali Ramadani. Koliko se sjećam, nitko drugi nije bio sudionik tih pregovora. Potpisao sam ugovor s Dinamom na dvije godine, sve je ispoštovano, a novac sam dobio na račun. Kada sam odlazio, Hoffenheim mi je trebao isplatio dio novca po ugovoru, a zbog manjih poreznih davanja u Hrvatskoj, njemački klub je taj novac uplatio Dinamu, a on ga je nakon nekog vremena uplatio meni. Taj novac nema veze s ugovorom koji sam sklopio s Dinamom kao igrač – započeo je Šimunić. S Dinamom nije imao dogovorenu podjelu transfernog obeštećenja u slučaju odlaska u inozemstvo.

- Bio sam zainteresiran za dolazak u Dinamo, u Hoffenheimu sam tada imao teško razdoblje, nisam igrao, a zbog mjesta u hrvatskoj reprezentaciji bilo mi je važno da odem u klub u kojem ću igrati. Više sam puta kontaktirao sa Zdravkom Mamićem oko mog dolaska, a jednom sam se našao s njim i Zoranom Mamićem u zračnoj luci u Frankfurtu i dogovorio sve detalje – ispričao je on.

Na upit tužiteljice Lare Kovačević pod kojim je financijskim uvjetima stigao na Maksimir, Šimunić nije želio odgovoriti.- Nemojte se ljutiti, ali to je moja stvar. To je kao da ja Vas pitam koliko zarađujete, to mi je malo nepristojno – rekao je Šimunić. Pojasnio je, pak, kako je sve bilo navedeno u ugovoru i izuzev toga, ništa drugo nije bilo dogovoreno. Oko plaće je, kaže, pregovarao isključivo sa Zdravkom Mamićem. Po optužnici, Zdravko Mamić je, u ime Dinama, u kolovozu 2011. zaključio ugovor o dolasku Josipa Šimunića iz TSG 1899 Hoffenheim u Maksimir, a po kojem Dinamo nije trebao platiti nikakvu naknadu. Radilo se, naime, o besplatnom transferu.

Damir Vrbanović je potom, istog dana, u ime GNK Dinamo, s društvom Coopers Management Limited zaključio sporazum po kojemu će klub isplatiti toj tvrtki 200.000 eura naknade za usluge posredovanja pri Šimunićevu transferu. Sandro Stipančić zatim ispostavlja, u ime Coopers Management Limited, fiktivni račun na kojem je kao sjedište tvrtke navedena adresa u Velikoj Britaniji. No, ta je adresa, navodi USKOK, kao sjedište Coopers Management Limited upisana tek u listopadu 2011. Po nalogu Zdravka Mamića, novac je isplaćen u rujnu te godine.

"Oni nisu sudjelovali"

- Znao sam iz medija tko su Mario Mamić i Nikky Arthur Vuksan, ali upoznao sam ih tek kada sam došao u Dinamo. Koliko ja znam, njih dvojica nisu sudjelovali u mom dolasku u klub. Mario Mamić i Nikky Vuksan nisu mi nikada bili menadžeri, niti sam ikada od njih dvojice primio ikakav novac, a nisam im ni dao novac. Koliko znam, ja na Marija Mamića ili neku stranu tvrtku nisam nikada prenosio svoja prava imidža. Tijekom karijere nisam nikada nikome prenosio prava imidža – rekao je Šimunić na daljnji upit tužiteljice.

Čuo je za tvrtku Coopers Management Limited, ali ne zna čime se bavi i tko stoji iza nje.

- Stvarno ne znam je li ta tvrtka sudjelovala u mom dolasku u Dinamo – kazao je. - Kako mi je rekao moj tadašnji menadžer Fali Ramadani, on je dobio novac od mene i Hoffenheima, a od Dinama nije dobio ništa – rekao je svjedok. U karijeri su ga zastupala ukupno četiri agenta, a niti s jednim nije imao potpisan ugovor, već su radili "na riječ". Marinko Koljanin bio je 2005. direktor NK Rijeke i u taj je klub doveo Davor Vugrinca. Prisjetio se situacije kada se Zdravko Mamić sukobio sa šefom POA-e u Rijeci, kojega je udario, na što je Koljanin prigovorio, a Mamić je rekao da će im uzeti Vugrinca.

- Davor Vugrinec je odbio novi ugovor s Rijekom i prešao u Dinamo kao slobodan igrač, ja njemu ništa ne zamjeram. Mi nismo imali pravo ni na kakvu odštetu. Istekao mu je ugovor s Rijekom, nije bilo potrebe za nikakve pregovore – ispričao je Marinko Koljanin.

Po optužnici, za nepostojeće usluge posredovanja prilikom dovođenja Davora Vugrinca u Dinamo, klub je tvrtki Real Sports Management Limited isplatio 600.000 eura. Vugrinec je u to doba, u lipnju 2006. godine, bio slobodan igrač koji je, navodi se u optužnici, želio igrati za Dinamo i svoj je transfer dogovorio sa Zdravkom Mamićem.

Miljenko Ćorić, otac nogometaša Ante Ćorića, ispričao je kako mu je sin otišao iz NK Zagreba u Salzburg s nepunih 12 godina, nije prošao djetinjstvo, i želio se vratiti u Hrvatsku. Otac je, stoga, kontaktirao sa Zdravkom Mamićem. Pregovarao je i s drugim klubovima, koji su nudili bolje uvjete, no Ante Ćorić se htio vratiti u domovinu. Potpisali su na koncu ugovor s Dinamom. Kada je igrač postao punoljetan, potpisali su novi ugovor, o kojem su pregovarali sa Zdravko Mamićem.

- Na svim smo pregovorima prisutni bili jedino Zdravko Mamić i ja, čak ni Anto nije bio – istaknuo je Miljenko Ćorić. Ugovorom o profesionalnom igranju nije, dodao je, bila dogovorena podjela transfernog obeštećenja u slučaju odlaska u inozemstvo. - Prije nego je Ante postao punoljetan, supruga i ja smo potpisali ugovor s agencijom Marija Mamića koja je trebala brinuti o karijeri našeg sina. Imali smo dobru suradnju s Marijem Mamićem dok smo potpisivali ugovor s Dinamom, a kasnije nam se uopće nije javljao, nije dolazio na sastanke. Kada je Ante napunio 18 godina, nije htio potpisati ugovor s tom agencijom, i tu su nastali problemi, Ante nije igrao, svi su bili nervozni – rekao je Miljenko Ćorić, dodajući kako su ugovori s agencijom Marija Mamića bili jako loši.

Ugovori su bili na engleskom jeziku, a supruga i ja ne znamo engleski – dodao je. Ante Ćorić iz Dinama je otišao u Romu. - Nitko iz Dinama nije išao s nama na potpis ugovora s Romom, niti sam ja tamo koga vidio. Ante nije želio otići iz Dinama, ali situacija je bila takva da je morao otići – izjavio je svjedok. Po optužnici, Zdravko Mamić ponudio je Miljenku Ćoriću da Mario Mamić preuzmu brigu oko profesionalne karijere njegovog sina Ante Ćorića. Supružnici Ćorić, na traženje Marija Mamića, potpisali su ugovor u siječnju 2014. kojim se utvrđuje kako igrač Ante Ćorić želi i traži da tvrtka DigiSport Limited na međunarodnoj razini postane njegov jedini i ekskluzivni osobni menadžer u sportskoj karijeri na razdoblje od sedam godina.

Mario Mamić je u veljači 2014. dostavio Zdravku Mamiću, kao izvršnom predsjedniku Dinama, dopis kojim se Dinamo obavještava kako je maloljetni Ante Ćorić, zajedno sa svojim roditeljima Miljenkom Ćorićem i Zdravkom Ćorić, sva svoja pripadajuća ekonomska prava na isplatu pri budućem transferu ili prodaji u treći klub, po profesionalnom ugovoru potpisanog za Dinamo, neopozivo prepustio tvrtki DigiSport Limited. Zdravko Mamić je potom, tereti se, zaključio aneks ugovora o profesionalnom igranju s maloljetnim igračem Antom Ćorićem, a kojim je ugovorena podjelu njegovog budućeg transfera u drugi klub u omjeru pola-pola.

Kako bi se firmi DigiSport Limited, a time i Zdravku Mamiću, Mariju Mamiću te Nikkyju Arthuru Vuksanu omogućila neosnovana isplata drugih 50 posto transfernog obeštećenja ostvarenog prilikom transfera igrača, piše dalje u optužnici, Dinamo je s tom tvrtkom sklopio ugovor kojim se utvrđuje kako je ona od Dinama primila upute da prati transferno tržište s ciljem osiguravanja mogućeg budućeg Ćorićeva transfera. Za to će, navedeno je, DSL-u biti isplaćeno 50 posto transfernog obeštećenja na koje će Dinamo steći pravo u slučaju da Ćorića proda u drugi klub za iznos od milijun do 20 milijuna eura. Zdravko i Mario Mamić tako su, tereti se, osigurali da sva ekonomska prava na koja bi Dinamo imao pravo u budućem transferu svog igrača Ante Ćorića prepuste toj stranoj tvrtki, "time i za korist Zdravka i Marija Mamića te Nikkyja Arthura Vuksana, a na štetu Dinamo".

- Ante nije imao pravo na polovicu transfernog obeštećenja. Zdravko Mamić je i govorio da transfer pripada Dinamu – izjavio je Miljenko Ćorić na osječkom sudu.Tužiteljica mu potom pokazuje aneks profesionalnog ugovora iz veljače 2014. po kojem Ante Ćorić ima pravo na polovicu obeštećenja. - Ja to nisam nikada vidio. Volio bih kada bih dobio 50 posto od transfera, ali to nije bilo tako – komentirao je Miljenko Ćorić. Agencija Marija Mamića, kazao je, nikada ni njemu ni Anti nije dala nikakav novac. - Jeste li prodali nekome pravo svoga sina na polovicu transfernog obeštećenja? - upitala je tužiteljica Lara Kovačević.

- Ja sam potpisao što sam potpisao, ali nikakav razgovor o prodaji transfernog obeštećenja nije vođen. Kako ću ja nešto prodati, kad nemam ništa? - odgovorio je. Ugovor je dobio, ali ih nikada nije čitao jer su na engleskom jeziku. Što se tiče zahtjeva koji je obitelj Ćorić poslan Dinamu o ekonomskim pravima pri budućim transferima, svjedok je izjavio kako na dokumentu jest njegov potpis, ali da ga nikad nije vidio, sve do ispitivanja u USKOK-u u istrazi. - Ponavljam, ne mogu prodati nešto na što nemam pravo. Nikada nisam pregovarao s Dinamom o pravu na 50 posto transfera, a vjerujte mi da nisam toliko glup da bih to pravo nekome prepustio – dodao je. Kazao je i kako je vjerojatno jedini roditelj nogometaša koji nije dobio nikakav novac. - Rečeno mi je da to što radimo ne ide iz kuće, pa te ugovore koje smo potpisivali i koje sam dobio od Marija Mamića nismo nikome pokazivali, niti sam ih ikada preveo s engleskog jezika. I sigurno ih nisam predao USKOK-u - rekao je Miljenko Ćorušić na upit obrane.

>> FOTOGALERIJA Nastavak suđenja braći Mamić u aferi Dinamo 2, svjedočili Joško Jeličić i Dražen Medić