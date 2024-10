Šikić na suđenju Mamićima: 'Bez posrednika se ne može. Fifa je pokušala ograničiti naknadu agentima, no to nije prošlo'

Zdravko Mamić i ja smo prijatelji 30 godina, možda i duže, zajedno smo krenuli u posao 1999. godine, Zdravko je bio sposoban u poslu, a ja sam čitav život u nogometu i znao sam prepoznati potencijalnog igrača. Zdravko je osnovao agenciju, kasnije je otišao u Dinamo, a ja sam 2002. postao direktor nogometne škole Dinama, što sam ostao četiri godine. Nakon toga sam otišao u Lokomotivu, gdje smo oživjeli taj klub, doveli ga iz četvrte u prvu ligu, gdje je i danas. A ja sam i danas čelni čovjek Lokomotive – započeo je Božidar Šikić, direktor NK Lokomotive, na suđenju braći Mamić u Osijeku.

Doveo Vrsaljka, Kovačića...

Cijeli se život, dodao je, bavio samo nogometom. Što se tiče Mamićeve agencije, dodao je kako su u nju kasnije ušli Mario Mamić, Nikky Arthur Vuksan i Damir Jozić.

- Zdravko Mamić mi je znao na samom početku, 1999., davati tisuću ili dvije maraka, a kada je kasnije došlo do realizacije ozbiljnijih poslova, znao sam dobiti znatno veće iznose, pa tako i 100.000, pa i 200.000 eura. Riječ je o nagradama za skautiranje i preporučivanje igrača agenciji. Bila je tu hrpa igrača, primjerice, doveo sam Šimu Vrsaljka, Matea Kovačića, pa Matea Brozovića... Mislim da sam doveo ukupno 17 igrača koji su kasnije postali drugi na svijetu – ispričao je Šikić. Nije potpisivao, koliko se sjeća, nikakve potvrde da je dobio novac.

- Od Zdravka sam dobivao novac u gotovini, a od Marija na račun – dodao je. Tako je to funkcioniralo, rekao je, dok Lokomotiva nije ušla u prvu ligu.

- Od Hajduka je krenulo kako je Lokomotiva Dinamovo dijete. Osnovala se, usto, i nogometna škola u Lokomotivi koja se podigla na visoku razinu – opisao je Šikić kako je došlo do prestanka suradnje sa Zdravkom Mamićem.

- Nisam sudjelovao u transferima igrača koje je prodavao Dinamo, no jesam u Lokomotivi, koja od prodaje igrača i živi – rekao je on nadalje.

"Ne znam o tome ništa"

Tužiteljstvo mu potom pokazuje nekoliko faktura i rdokumenata, na kojima prepoznaje svoj potpis, ali mu nisu poznati.

- Mislim da sam čuo za tvrtku Digi Sport, ali ne znam o tome ništa. Nije mi poznato da je Lokomotiva imala ikakav poslovni odnos s tom tvrtkom – odgovorio je Šikić na daljni upit tužiteljstva i predočeni ugovor. Po optužnici, Digi Sport je firma Marija Mamića. U istrazi je, pak, ispričao kako mu je izvršni direktor Lokomotive Denis Gudasić donio taj dokument i rekao neka samo potpiše.

- Mogu reći da je tako, on je još uvijek direktor u Lokomotivi, imam povjerenja u njega – komentirao je svjedok. Kazao je i kako je imao otvoren račun u Sloveniji, na njega je primio naknadu koju mu je poslao Mario Mamić.

- Nakon što je Zdravko Mamić otišao u Dinamo, posao u agenciji preuzeo je Mario Mamić, a tamo su radili i Damir Jozić, Nikky Arthur Vuksan, Amra Peternel. Vanja Bosnić, sada Modrić (supruga Luke Modrića, nap.a.) - naveo je Šikić, na upit obrane. Objasnio je i ulogu posrednika u nogometu. U jednom poslu mogu biti, rekao je, tri posrednika: na strani igrača, zatim kluba koji ga prodaje i kluba koji ga kupuje.

- Fifa je pokušala ograničiti naknadu agentima, no to nije prošlo, ne u Hrvatskoj, nego u Europi. Znam da je u jednom transferu posrednik uzeo 70 posto iznosa, dakle bilo je 100 milijuna, on je uzeo 70 milijuna. To je jednostavno tako – kazao je Šikić, dodavši kako je naknada u transferu predmet dogovora.

- Meni i danas igrače prodaju posrednici. Osobno bih volio da je drugačije, no ne mogu bez posrednika – nastavio je. Kada klub ne može platiti igrača po njegovoj cijeni, kazao je, može se ugovoriti podjela budućeg transfera, u određenom postotku, a takva praksa postoji i u Lokomotivi. I taj se postotak, dodao je, može prodati.

