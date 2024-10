Sudac Mitrović ocu Tina Jedvaja: 'Samo kažite što je bilo i gotovo'

Zdenko i Suzana Jedvaj, roditelji hrvatskog reprezentativca Tina Jedvaja, sjeli su u utorak na klupu za svjedoke na suđenju braći Mamić u Osijeku. U optužnici za izvlačenje najmanje 19,2 milijuna eura iz Dinama spominje se, naime, i transfer Tina Jedvaja u Romu.

"Trebao sam novac"

– Tin je prvo imao stipendijski ugovor s Dinamom, no kada je pozvan da potpiše profesionalni ugovor, to smo morali učiniti supruga i ja. Sin mi je tada bio maloljetan, nije mogao sam odlučivati pa sam najviše odluke donosio ja, bio sam nogometaš. Razmišljaš što je najbolje za tvoje dijete, teret je to, pod pritiskom ste, zove vas 50 ljudi, a svaki ima svoju teoriju poslovanja. Na kraju nisam izabrao nikoga za menadžera, nego sam sam otišao u klub. Najviše sam razgovarao sa Zdravkom Mamićem, a bio je uključen i Zoran Mamić. I sklopili smo ugovor s Dinamom o profesionalnom igranju. Dogovorili smo primanja od nekih tri do četiri tisuće eura. Dogovorili smo i podjelu budućeg transfera, pola-pola, ja sam to tražio, potpisali smo za to aneks ugovora – započeo je Zdenko Jedvaj koji je u svojoj karijeri nosio dres mostarskog Veleža, NK Zagreba, Rijeke... Nije imao, kaže, nikakve zamjerke dok je njegov sin igrao u Dinamu, a ugovor je ispoštovan.

– Nije Tin angažirao menadžera, nego su iz kluba rekli da će naći nekoga. Dok smo bili u klubu, upoznali smo Marija Mamića, a on nas je upoznao s ljudima koji su trebali voditi brigu o karijeri mog sina. To su bili domaći ljudi, ne sjećam se njihovim imena, kao ni imena tvrtke koje je pisalo u ugovoru. Moj sin je igrao šest mjeseci u Dinamu, odigrao je 13 utakmica i otišao u Romu – ispričao je Zdenko Jedvaj.

Po optužnici, roditelji Tina Jedvaja potpisali su u veljači 2013. ugovor s tvrtkom Barnes & Bell Limited o zastupanju njihova sina. U toj su tvrtki, tereti se, stvarni voditelji poslovanja b ili Mario Mamić i Sandro Stipančić. Prije no što mu je sin postao igrač Dinama, poznavao je, dodao je svjedok, Zdravka Mamića i "mogao mu se uvijek obratiti ako bi mu nešto trebalo".

– Zdravko Mamić me pozvao svojoj kući i prezentirao mi da ima ponudu za moga sina iz Rome. Rekao je da će Tin sigurno zadovoljan. Već drugi dan letjeli smo za Rim, s nama je išao i Zoran Mamić, koji je bio i na potpisivanju ugovora, a tek u Rimu sam doznao sve detalje ugovora i bilo je to iznad onoga što sam ja realno očekivao. Bili smo u Romi čitav dan prije nego je ugovor potpisan, vidio sam u jednom trenutku i Marija Mamića. Znam da je Zoran Mamić bio predstavnik kluba. Nisam vidio jesu li toga dana u pregovorima s Romom bili menadžeri koji su zastupali Tina, mene su odveli u ured predsjednika kluba, potpisali smo ugovor i to je trajalo par sekundi – naveo je Jedvaj. Zdenko Jedvaj prodao je prava od podjele transfernog obeštećenja stranoj tvrtki koja je zastupala Tina.

– Učinio sam to prije odlaska u Romu, ne znam točno kada. Htio sam osigurati dijete, da imam neku garanciju s obzirom na uložena sredstva. Smatrao sam da je to dobra ideja, znao sam kako tržište reagira i cijeni određenog igrača, trebao mi je novac, i pričao sam o tome sa Zdravkom i Marijem. Iznio sam cijenu koja bi mi bila primjerena i predložio sam da se to proda agenciji koja je po ugovoru zastupala moga sina. Ne mogu precizirati s kim sam konkretno dogovorio taj posao, je li to bio Zdravko ili Marijo, ali sve je bilo brzo riješeno. Potpisao sam ugovor oko prodaje polovice transfernog obeštećenja u prostorijama Marijeve agencije. Novac sam dobio u gotovinu, u dvije rate po 100.000 eura, a novac sam preuzeo u Marijevoj agenciji – kazao je on.

Konfuzan iskaz

U optužnici, inače, stoji i kako je između Dinama, zastupanog po Zdravku Mamiću, te tvrtke Barnes & Bell Limited, koju je zastupao direktor Danny Lee D. Carter, sklopljen ugovor datiran s 20. lipnjem 2013., a gdje je navedeno da su ta tvrtka i klub suvlasnici po 50 posto ekonomskih prava Tina Jedvaja te da će prihod iz budućeg transfera dijeliti u omjeru pola-pola svakome.

Zdenko Jedvaj iskazivao je konfuzno, ne odgovarajući uvijek direktno i razumljivo na pitanja suca Davora Mitrovića, pa ga je sudac konstantno opominjao.

– Samo kažite što je bilo i gotovo – rekao mu je sudac Mitrović. – Jeste li potpisali kakvu potvrdu o primitku tog novca? Je l' bi Vam značilo da ste vidjeli nečije ime, tko Vam to isplaćuje? - priupitao je sudac kasnije.

– Ne sjećam se, i stvarno ne znam je li bilo navedeno tko mi to isplaćuje – odgovorio je Jedvaj.

Po optužnici, Zoran Mamić zaključio je u srpnju 2013. u ime Dinama ugovor s tvrtkom Onegoal Limited po kojem će klub isplatiti toj firmi pola milijuna eura naknade za posredovanje prilikom transfera Tina Jedvaja u Romu. U vezi toga sklopljen je dan ranije ugovor između Dinama i Rome. No, Zoran je Mamić, tereti se, znao da ta tvrtka nije, niti će poduzimati bilo što vezano za prelazak igrača u talijanski klub. Mario Mamić je potom, navode tužitelji, s vlasnikom i stvarnim voditeljem poslovanja tvrtke Onegoal Limited dogovorio ispostavljanje fiktivnog računa Dinamu na ukupan iznos od 500.000 eura, plativo u 5 rata. Zdravko Mamić je potom neosnovano naložio plaćanje tri dospjele rate, dakle 300.000 eura, s računa Dinama na račun te strane tvrtke, dok je u poslovnim knjigama Dinama proknjižena daljnja obveza prema toj kompaniji u iznosu od 200.000 eura. Nakon toga je, tereti se, Onegoal Limited na račun društva DigiSport Limited, gdje je Mario Mamić bio jedan od stvarnih voditelja poslovanja, proslijedio 270.000 eura. Tim je novcem, vjeruju istražitelji, Mario Mamić raspolagao "u svoju korist i za svoje potrebe".

Zdenko Jedvaj u utorak je na sudu izjavio kako mu nije poznata tvrtka Onegoal. – Znate što meni nikako nije jasno? Iz nogometa ste, razumijete se, imate ugovor s tvrtkom koja brine o karijeri vašeg sina, dođe do transfera, a njih nema nigdje... – komentirao je sudac Davor Mitrović na koncu Jedvajeva iskaza.

– Ja sam vjerovao klubu, mi smo jedina obitelj koja je napravila sve po pravilima, preselili smo se u Italiju, ugovor s Romom bio je iznad mojih očekivanja, i tko god da je pregovarao, napravio je dobar posao za mog sina – kazao je na to svjedok.

– Opet mi ne odgovarate – zaključio je sudac Mitrović.

Suzana Jedvaj izjavila je kako ju je suprug izvještavao o nekim stvarima, koliko je to bilo potrebno, nije sudjelovala u pregovorima, no potpisivala je sve što se od nje očekivalo. Ni ona nije znala reći tko im je dao novac od prodaje prava na polovicu iznosa transfernog obeštećenja. U Rimu, pak, nije vidjela menadžere s kojima su potpisali ugovor o zastupanju njihova sina. Nije joj poznata ni tvrtka Barnes & Bell Limited, tvrdi kako je tek nakon davanja iskaza u istrazi čula za nju. No, prepoznala je svoj potpis na ugovoru s tom firmom.

– Ugovor je na engleskom jeziku pa ga nisam previše čitala. Ne sjećam se gdje sam ga potpisala – komentirala je ona.

GALERIJA Zdravko Mamić s djevojkom prisustvovao premijeri filma o bivšem treneru Dinama