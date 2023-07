Šimatović: Da je ministarstvo ukinulo uredbu na vrijeme ne bi došlo do viškova plina

Hrvatska vlada ukida obvezu prema kojoj HEP mora od INA-e kupovati plin proizveden u Hrvatskoj. Što se to događalo na plinskom tržištu i radi li se ovdje o velikoj aferi u studiju Večernjeg lista razgovarali su voditelj Žarko Ivković i Mislav Šimatović, zamjenik glavno urednika Večernjeg lista te ekonomski analitičar.

Vlada je danas donijela novu uredbu kojom je HEP oslobođen obveze da od Ine kupuje plin po cijeni od 47 mw/h. Što to znači za HEP?

- HEP više ne mora kupovati sav plin proizveden u Hrvatskoj što je u ovom trenutku dobro za HEP jer je referentna cijena na tržištu niža od regulirane Vladinom uredbom na 47 eura po megavat satu. Dobro je dugoročno i za Inu, iako je ta kompanija zbog kompletne proizvodnje koju je morala isporučivati HEP-u po spomenutoj cijeni trenutno zarađivala više nego što bi mogla na otvorenom tržištu. Međutim, cijena je volatilna, prvenstveno zbog rata u Ukrajini a onda posljedično zbog špekulacija na tržištu. Ona je sad tu negdje oko 30-ak eura, a zaboravljamo da je prošle zime dosezala i 500-600 eura. Kumulativno gledano ja tu ne vidim nikakve velike gubitke, niti dobitke za sve igrače na plinskom tržištu. Osim HEP-a koji je svjesno i namjerno na gubitku - objasnio je Šimatović.

Premijer Plenković izjavio je danas na konferenciji da Vlada nije bila upozorena na vrijeme da se stvaraju viškovi plina i da će sve temeljito ispitati? S obzirom na to da je HROTE upozorio HERA-u početkom i krajem lipnja da se događaju bitni poremećaji plina na tržištu. Istodobno je tada upozoreno i Ministarstvo gospodarstva. Znači li to da je HERA reagirala kasno?

- Teško je reći, mi ne poznamo dinamiku rada hrvatskih regulatornih agencija i uopće njihovu birokratsku proceduru. Činjenica je da ti viškovi nisu nastajali prije, nego po onome što sam sada pročitao, vidio i doznao oni su nastali tijekom lipnja. Pretpostavljam da svih 30 dana lipnja nisu bili viškovi. Kada su se prvi viškovi dogodili, HROTE je upozorio krovnu agenciju HERA-u, a kada se ponovilo obavijestili su Ministarstvo gospodarstva. E, sad, koja je procedura oko te uredbe, i je li ministarstvo kasno reagiralo, teško je reći. Činjenica je da se dogodio višak plina u sustavu koji je trebalo prodati, ali taj se višak mogao predvidjeti. Tu eventualno možemo pričati o odgovornosti Vlade, odnosno ministra koji vladi predlaže uredbu - rekao je Šimatović.

Ako se ustanovi neka odgovornost, znači li to da je u prvom redu odgovornost na HERA-i?

- HERA je upozorila i ministarstvo je donijelo uredbu. Sada je li to moglo biti pet dana ranije, ja to ne znam. Moguće i da nije moglo biti zbog same dinamike i birokratske procedure. Po meni je velika odgovornost HERA-e bila na onoj megaplinskoj aferi kada su direktor za plin u INA-i i njegovi pajdaši, isto tako s viškom plina koji su plasirali iz INA-e u Plinaru Istočne Slavonije i onda po dogovorenoj cijeni 'lifrali' na fiktivnu firmu. Tu je HERA trebala utvrditi jer to je mjesecima trajalo. U konačnici Upravno vijeće je smijenjeno zbog toga. Tu je bila velika odgovornost HERA-e i propust. Ovdje nisam siguran, to se dešavalo u kratkom vremenu i kao što vidimo reagirali su - objasnio je Šimatović.

Dodao je kako su se poremećaju na tržištu zbog kompletne krizne regulacije morali dogoditi kad-tad, a pitanje je jesu li se mogli točno predvidjeti i izbjeći izmjenom uredbe.

- Po meni to nije nekakva velika afera. Pitanje je samo je li se nekome pogodovalo u svemu tom - rekao je Šimatović.

Na pitanje može li se govoriti o odgovornosti ministra Filipovića, Šimatović je rekao da se u kontekstu pogodovanja ne može govoriti o tome.

- To mi graniči s teorijom zavjere da je Vlada, odnosno ministarstvo, namjerno odugovlačilo kako bi se stvorio višak koji se u datom trenutku mora prodati na tržištu. Desio se taj višak i prodali su ga. Pitanje je bilo zašto je bio tako jeftin? Zato jer je jeftin, plin trenutno nikome ne treba. Od kada je krenula plinska kriza cijela Europa se napunila plinom - rekao je Šimatović.

Cijelo ovo vrijeme se upiralo prstom u PPD. Je li moguće da se događalo to pogodovanje?

- Ne bih htio prejudicirat, činjenica je da na hrvatskom tržištu operira puno trgovaca, distributera i dobavljača plinom. Među njima je niz privatnih subjekata, PPD je definitivno najveći igrač s najvećim kapacitetima. Kada je HROTE preko svog trgovinskog sustava pustio na tržište, plin je kupilo nekoliko subjekata, među njima i PPD. Nekako mi je i logično da je PPD kupio najveću količinu. Radilo se ukupno o 300 i nešto tisuća kubnih metara što i nije neka bitna količina. Pitanje je koliko je takvih slučajeva bilo je li se to moglo spriječiti. Neka velika šteta tu nije nastala. Pitanje je samo da li se pravodobno reagiralo ili je netko namjerno odugovlačio s promjenom uredbe da bi došlo do te situacije. U kontekstu čitave plinske industrije, premali mi je novac u igri da bi se netko s tim igrao i riskirao - objasnio je Šimatović.

Kako je prošla INA u ovom slučaju?

- U razdoblju od godinu i tri mjeseca INA je bila u gubitku, barem prema njihovim službenim podacima, oko 80 milijuna eura. Kumulativno gledano, mislim da nije neki novac izgubljen. HEP je novac izgubio svjesno odlukom Vlade, svog vlasnika, da bi podmetnuo leđa kako bi građani imali jeftinije grijanje i električnu energiju - rekao je Šimatović.