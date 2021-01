Zastupnički dom danas glasa o rezoluciji o opozivu Trumpa

Žestoka rasprava o naporima demokrata za smjenjivanje predsjednika Donalda Trumpa počela je u utorak u Zastupničkom domu američkog Kongresa dok od suradnika čelnika republikanaca dolaze informacije da neće lobirati kod svojih članova protiv glasanja za opoziv predsjednika.

Demokrati ne odustaju od opoziva Trumpa otkako su njegovi pobornici, želeći ga zadržati na vlasti, napali američki Kongres 6. siječnja.

Zastupnici iz redova demokrata žele maknuti Trumpa s dužnosti prije inauguracije izabranog predsjednika Joea Bidena 20. siječnja zbog toga što je ugrozio sigurnost vlade.

Donji dom američkog parlamenta, u kojem demokrati imaju većinu, večeras bi trebao glasati o rezoluciji kojom će pozvati potpredsjednika Mikea Pencea da aktivira 25. amandman, nikad ranije iskorišten, koji omogućava većini u vladi da smijeni predsjednika ako on ili ona ne mogu ispunjavati svoju dužnost. Penceovi saveznici tvrde kako on nije sklon toj ideji.

Trump je rekao da nije zabrinut zbog aktivacije 25. amandmana.

"25. amandman za mene predstavlja nulti rizik", rekao je Trump u Teksasu ispred dijela zida na granici s Meksikom, simbola njegove imigracijske politike.

Zastupnički dom američkog Kongresa planira glasati o opozivu već u srijedu ako Trump do tada ne odstupi s dužnosti ili ga Pence ne odluči smijeniti s dužnosti na temelju američkog ustava.

Republikanski čelnici neće vršiti pritisak na svoje zastupnike da glasaju protiv rezolucije koja poziva na aktiviranje 25. amandmana niti će vršiti pritisak da glasaju protiv rezolucije za opoziv predsjednika, rekla su u utorak Reutersu dvoica suradnika republikanskih čelnika u donjem domu, potvrđujući izvješće objavljeno u New York Timesu.

"Oba su glasanja po savjesti", rekao je jedan od njih.

New York Times objavio je u utorak popodne po lokalnom vremenu da je jedan od vođa Republikanaca senator Mitch McConnell izuzetno zadovoljan što Demokrati planiraju pokrenuti opoziv Trumpa jer smatra da bi to moglo dodatno umanjiti Trumpov utjecaj među Republikancima, te tako i pročistiti stranku. Navodno je to rekao svojim najbližim suradnicima.