Selak: Amerikanci su rušili objekte na sramotu Kanade. Da sam ja kanadski pilot, odmah bih otišao

Američka vojska u proteklih je dana srušila više neidentificiranih objekata s neba iznad iznad kontinenta, a kasnije su potvrdili kako nije riječ o izvanzemaljcima, već se smatra kako se radi upravo o kineskom špijunskom balonu. Naknadno je pronađena i ključna elektronika, uključujući i senzore koji su se vjerojatno rabili za prikupljanje obavještajnih podataka. O motivima Kine, kao i SAD-a koji u javnosti uporno tvrdi kako je riječ o kineskoj špijunaži, u emisiji Večernjeg TV-a govorio je umirovljeni hrvatski vojni pilot Ivan Selak.

U posljednjih nekoliko tjedana američka je vojska srušila nekoliko neidentificiranih objekata, podigla se panika. O čemu je riječ?

Ja ću reći svoje mišljenje – Amerikanci trenutačno rade komediju u kojoj jedan veliki propust pretvaraju u veliki PR u kojem spašavaju svijet od izvanzemaljaca. Balon je otkrio netko tko ga je snimio fotoaparatom i stvar se zakotrljala. Postavilo se pitanje otkuda nepoznati balon ako nije američki? Onda je PR odradio svoj posao onako kako ga treba napraviti. Jedan veliki propust pretvaraju u pobjedu. Vidjeli su balon, ali nisu reagirali.

Mislite li da pokušavaju prikriti sramotu?

Naravno, meni je to sasvim normalna stvar. Njihov sustav vidi te balone, ali oni se kreću jako sporo i praktički ih nose vjetrovi. Radari nisu napravljeni da reagiraju na sitnice poput balončića i ptica. Nisu reagirali na to.

Što je točno taj balon? Je li to kineski špijunski balon ili je riječ o meteorološkom balonu za prikupljanje podataka?

Ne mogu reći. No, isti takav je poletio 31. siječnja negdje blizu Santa Fea tako da me ne bi iznenadilo da se time bave i Amerikanci, bilo to za proučavanje ili špijunažu.

Koliko su uobičajeni takvi objekti u vojsci?

O tome se šuti, ali zašto se to ne bi napravilo. Jeftin je, nema pilota, a nosi ga struja zraka na velikoj visini. Ne znam događa li se često, ali je poprilično zanimljivo. Ne znam zašto su toliko aktualni Kinezi. Kada su ga Amerikanci otkrili, zašto ga nisu srušili? Jer nisu obratili pozornost na njega. Kad su pronašli balone, nisu ih odmah srušili jer bi ih javnost pitala zašto nisu ranije bili oboreni. Njihov prvi odgovor da prate balon mi je bio smiješan, a oni jednostavno nisu htjeli priznati grešku. Sada su se opametili. Možete vi napraviti svakakve metalne konstrukcije u raznim oblicima, napuniti ih zrakom i dignuti u nebo. Sada sve primjećuju i ruše, čak i na sramotu kanadskog ratnog zrakoplovstva iznad Kanade.

Zašto kažete na sramotu?

Kako ne na sramotu? Zamislite da posjedujete izuzetno dobre zrakoplove, a sad ti na sramotu svoje zemlje tražiš da Amerikanci na teritoriju Kanade sruše objekt. Njega može srušiti i kadet s akademije. Da sam pilot kanadskog zrakoplovstva, ja bih napustio poziciju i otišao u komercijalno zrakoplovstvo.

Za ostale objekte tvrde da su neidentificirani, neki se nalaze na nepristupačnim područjima. Što će se tražiti kada pronađu te objekte?

I to mi je smiješno. Kada je istupio ozbiljni general s neozbiljnom izjavom da ne isključuju mogućnost da je riječ o izvanzemaljskom objektu, imao sam osjećaj da SAD ima sreću da je Biden predsjednik. George W. Bush bi uskočio u avion, inače je bivši ratni pilot, i išao rušiti objekt kao u onom filmu o spašavanju Zemlje. Ovo sve samo je dio te predstave. Jedan objekt možda i jest špijunski, ali se nije oteo kontroli, jednostavno ga je zrak odnio.

Je li takve objekte teško uočiti?

To je slično onome što se dogodilo u Hrvatskoj. Doletjela nam je ozbiljna raketa iz Ukrajine, a NATO nije nikako reagirao. Vidjeli su ga, ali nisu reagirali jer je putovao nisko. Ovo je poprilično neugodna situacija za SAD, riječ je o velikom propustu.

Očekujete li da će oni rušiti još objekata?

Vjerojatno će sada uveseljavati javnost rušenjem i drugih objekata koji se nađu iznad SAD-a i Kanade koja očito nije sposobna rušiti ih.

Da se malo prebacimo na domaći teren, znate li za nekakve slične slučajeve?

Iskreno, nisam upoznat s time, nismo mi zanimljivi da bi slali nekakve balone. Kinezi su sad krivi za sve, a postoje i neke druge države koje ih imaju. Tko kaže da ih nemaju i ostali, o tome se šuti. Ako se ne varam, čak su Japanci u Drugom svjetskom ratu naoružavali balone koje su htjeli bacati.

Da se u Hrvatskoj dogodi takva situacija, jesmo li mi u stanju otkriti tako nešto?

Jesmo, imamo četiri ili pet radarskih postaja koje smo kupili od Amerikanaca koji mogu otkriti sporopokretne ciljeve, no vjerojatno ni naši ne reagiraju na to. Kako se antena vrti, ti vidiš da imaš nešto, no to stoji na istom mjestu i ne smatraš to bitnim. Mi smo toliko nebitni u vezi s time da ne vjerujem da će doći do toga.

