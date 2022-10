Sanader je bio prvi i jedini osuđeni ratni profiter. Teško da će itko više ikada biti

Bio je prvi i jedini koji je osuđen za ratno profiterstvo, i to prema zakonu zbog kojeg je mijenjan i Ustav. Potom je Ustavni sud 2015. srušio pravomoćnu presudu, učinivši nakon toga bespredmetnima sve slične postupke.



Mnogi koji su bili optuženi po istom zakonu kao i on, nakon odluke Ustavnog suda u njegovu slučaju, nisu bili osuđeni jer su sudovi te optužnice odbacivali ili su donosili odbijajuće presude. I sada je na kraju i on, doduše tek u trećem ponovljenom suđenju, također oslobođen optužbi. Zasad nepravomoćno.