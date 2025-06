S ovim aviokompanijama najsigurnije je letjeti, neke nisu imale niti jednu fatalnu nesreću

Zrakoplovna nesreća koja se u četvrtak dogodila u indijskom gradu Ahmedabadu, a u kojoj je poginula 241 osoba iz aviona te njih više od 30 na tlu, najsmrtonosnija je u posljednjih 29 godina. Zanimljiv je podatak da se najteža nesreća prije ove dogodila 1996. također u – Indiji. Tada su se iznad sela u blizini New Delhija sudarila dva zrakoplova: Boeing 747 saudijske aviokompanije Saudi Arabian Airlines i Ilyushin Il-76 Kazakhstan Airlinesa, a poginulo je svih 349 putnika i članova posade. Dakle, iako se dogodila u Indiji, u toj nesreći nisu sudjelovale indijske aviokompanije, kao što je to slučaj s ovom posljednjom tragedijom čiji je glavni akter Air India. Koliko je sigurno letjeti tim avioprijevoznikom? Prema stranici AirlineRatings čije se analize uzimaju kao najrelevantnije kada je u pitanju rangiranje avioprijevoznika po sigurnosti, indijski avioprijevoznik jako je dobro kotirao sve do prije nekoliko dana, jer je u svojoj 78 godina dugoj povijesti imao tek jedan fatalni incident, ako se ne računa ovaj posljednji. A s kim je dakle najpouzdanije letjeti?

Portugalci drugi

Ove je godine najsigurnijim proglašen Air New Zealand, i to drugu godinu zaredom. Za prvo mjesto ta se novozelandska aviokompanija često natječe sa svojim australskim susjedom Qantasom, a osim prošle godine, titulu najpouzdanije aviokompanije uzela mu je i 2022. Zajednički nazivnik među ovim tvrtkama jest – posvećenost detaljima. Primjerice, Qantas ima vlastiti centar za sigurnosna istraživanja i koristi najsuvremeniju analitiku za predviđanje kvarova, dok Air New Zealand redovito ulaže u simulacijske obuke pilota i napredne sustave kontrole leta. Među 11 najsigurnijih aviokompanija u 2025. dominiraju prijevoznici iz Azije, s Pacifika i Bliskog istoka. No i europske aviokompanije ostvarile su dobar rezultat, zauzevši sedam od 25 mjesta na listi najsigurnijih. Turkish Airlines, koji posluje na tržištu između Europe i Azije, proglašen je najsigurnijom aviokompanijom u Europi, zauzevši 13. mjesto na globalnoj rang-listi i osvojivši najvišu ocjenu od sedam zvjezdica. Unatoč tome što leti na više destinacija negoli bilo koja druga aviokompanija na svijetu, Turkish Airlines nije imao nijednu fatalnu nesreću od 2009., kada se Boeing 737 srušio pri slijetanju u Amsterdamu. U toj nesreći poginulo je devet osoba, dok je 126 preživjelo. Prošle godine, Turkish Airlines također je osvojio nagrade za izvrsnu uslugu na letu, a dobio je i "World Class" priznanje APEX-a. Također, Skytrax ga je proglasio najboljom aviokompanijom u Europi. Drugi najsigurniji europski avioprijevoznik je TAP Portugal, koji se nalazi na 14. mjestu globalne liste. TAP nije izgubio nijednog putnika od 1977. U donjoj polovini liste našle su se i ostale europske aviokompanije: SAS na 16. mjestu, British Airways na 17. mjestu, Iberia na 18. mjestu, Finnair na 19. mjestu te Lufthansa grupa odnosno SWISS na 20. mjestu.

AirlineRatings rangira i niskotarifne aviokompanije, a europske su se odlično plasirale u 2025. Na vrhu liste nalazi se poznata niskotarifna aviokompanija Ryanair, koja je zauzela treće mjesto na svjetskoj ljestvici kao najsigurnija niskotarifna aviokompanija u Europi. U 40 godina poslovanja, ta irska aviokompanija nikada nije imala fatalnu nesreću. Odmah iza njega nalazi se easyJet, britanska niskotarifna aviokompanija, koja je zauzela četvrto mjesto globalno, čime je postala druga najsigurnija niskotarifna aviokompanija u Europi.

Moderne flote

Kao i Ryanair, easyJet u svojih 30 godina poslovanja nikada nije imao fatalnu nesreću. Na sedmom mjestu globalne liste nalazi se Wizz Air, koji je proglašen trećom najsigurnijom niskotarifnom aviokompanijom u Europi, s obzirom na to da je riječ o relativno mladoj kompaniji, koja također nikada nije izgubila nijednog putnika, a upravlja modernom flotom Airbusovih aviona čija je prosječna starost manja od pet godina. Ostale europske niskotarifne aviokompanije na listi 25 najsigurnijih su: Norwegian (12.), Vueling (13.), Jet2 (14.), Eurowings (20.) te airBaltic (25.). AirlineRatings ocjenjuje aviokompanije na temelju više faktora i konzultacija s pilotima i stručnjacima za avijaciju. Ključni kriteriji uključuju: starost flote i broj operativnih aviona, obuku pilota i sigurnosne protokole te povijest incidenata i stopu prijavljenih problema. Također, AirlineRatings uzima u obzir i financijsku stabilnost aviokompanije jer financijski slabe kompanije mogu ulagati manje u održavanje i sigurnost, a to može povećati sigurnosne rizike.

